Tras la reunión con Guillermo Francos, Ricardo Quintela anunció que no participará del Pacto de Mayo

La negativa de Ricardo Quintela al Pacto de Mayo

En el ámbito del gobierno se especulaba con que la reunión entre Guillermo Francos y Ricardo Quinquela vendría bien para limar asperezas y sumar un nuevo apoyo al presidente Javier Milei, pero, el mandatario se mantuvo firme en su postura y afirmó: "El Pacto es justamente un acuerdo entre dos o más partes. En este caso no hay un acuerdo, hay una imposición de diez títulos que vos tenés que ir a firmar sin comentar previamente el contenido. Lo que dice el Gobierno es que se firmen esos diez puntos y después se empieza a desarrollar cada uno. Vos no podés acordar algo y no sabés el contenido", se quejó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, entró a la Casa Rosada para firmar el traspaso de obras públicas con Guillermo Francos.

El gobernador riojano, de los mandatarios más críticos de la gestión Milei, destacó el diálogo que mantiene con Francos y se mantuvo firme en su rechazo a las políticas de los libertarios. "En estos siete meses no hubo una medida que beneficie a la gente", sostuvo en declaraciones a los periodistas acreditados en la Rosada. Y agregó: "Hay un problema grave con muchos sectores de la sociedad, que tienen congelados prácticamente sus ingresos, fundamentalmente en el sector de la tercera edad".

Según consignó el medio El Destape, Ricardo Quintela ratificó que, "esto no modifica mi posición política. Me llaman para firmar la continuidad de las obras públicas que se han parado en la provincia con los financiamientos que no podemos asumir nosotros. Nosotros veníamos reclamando respecto a la paralización de la obra pública. No reactivar sería un crimen para nuestra provincia". La Rioja acordó con el Gobierno Nacional el traspaso y cooperación en materia de obras públicas, de infraestructura educativa y de vivienda. Es un acuerdo que viene firmando la gestión Milei con diversos gobernadores.

Otros gobernadores reunidos con Guillermo Francos

Luego de Quintela, llegó a Rosada el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Otro gobernador que toma distancia de la gestión libertaria. También firmó este acuerdo por obras públicas. Este acuerdo para que las provincias finalicen las obras de Nación que quedaron pendientes ya fue rubricado por 17 provincias. ya firmaron La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis, Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.