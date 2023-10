Tras las elecciones, fuertes operativos para frenar la suba del dólar blue

En este sentido, efectivos de la Policía Federal (PFA) junto con inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana realizan un fuerte operativo de fiscalización con el objetivo de controlar que no haya irregularidades en las operaciones con el dólar blue. El procedimiento se llevó adelante en la zona de Plaza de Mayo y la “City porteña”.

La semana pasada la PFA junto con Aduana y AFIP decomisaron 800.000 dólares en efectivo durante dos operativos de fiscalización en "cuevas" y "arbolitos" de distintos puntos de la Capital Federal, que terminaron con seis detenidos.

De igual manera, se desbarató la organización financiera Nimbus, cuyo titular es el croata Ivo Esteban Rojnica, investigado por maniobras ilegales con divisas.

dólares 1200x678.jpg Tras las elecciones, este lunes el dolar blue abrió estable, $900 para la venta, pero con el correr de las horas trepó a los $1.000 para la compra y los $1.050 para la venta.

También hubo inspecciones en Nordelta, Pergamino y Mar del Plata, mientras que la CNV suspendió de manera preventiva a la sociedad de bolsa Santander Valores S.A, por realizar operaciones por un monto superior al límite establecido de $200 millones.

AFIP ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$D 650.000, así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.

Dolar Blue: ¿A cuánto cotiza este lunes?

El mercado aguardaba con expectativa la apertura de las operaciones cambiarias tras el triunfo de Sergio Massa en las elecciones 2023, luego de jornadas marcadas por la incertidumbre y la falta de referencia de precios. En este sentido, la cotización del dólar blue era una de las principales incógnitas.

Así las cosas, el dólar blue comenzó la jornada estable, con una cotización de $880 para la compra y $900 para la venta. Por su parte, el dólar "oficial" se mantiene en la franja de $348,03 para la compra y $368,03 para la venta. Esto indica que la brecha entre la divisa formal y la paralela (o al menos lo que se informa) alcanzó un 152.85%.

Con el correr de las horas, la situación fue cambiando y pasadas las 11:30 del mediodía, el precio escaló a los $1.000 para la compra y los $1.050 para la venta.

Qué es el dólar Blue

El dólar blue es el que circula en el mercado informal o ilegal y suele tener un valor más alto que el oficial. No se compra en bancos o casas de cambio oficiales. En tanto, el dólar oficial (sin impuestos) es controlado por el Banco Central y tiene dos tipos de cotizaciones: el minorista y mayorista.

El dólar minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular el dólar tarjeta, ahorro o solidario. Por su parte, el dólar mayorista es el que las empresas compran o venden al banco para importar o pagar sus obligaciones en el exterior.