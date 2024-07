Trelew: rechazaron el pedido de libertad del joven que confesó un horrible crimen y después se desdijo

Sostuvo que ante los policías que le tomaron declaración, Muñoz “no estaba en sus cabales” por el consumo de “sustancias” y que tiene problemas de salud mental. Esos argumentos son los que el mismo detenido expuso en su declaración en sede judicial, unos días después de su autoincriminación, cuando se desdijo.

Para probar sus fundamentos, el abogado presentó impresiones de recortes periodísticos de cuando se informó el hallazgo del cuerpo de Rodrigo, un adolescente de 17 años que había estado 12 horas desaparecido.

Caso Rodrigo Colihuinca Rodrigo Colihuinca, de 17 años, fue asesinado en 2012 en Trelew y su crimen está impune.

El cuerpo fue hallado en un descampado el 16 de marzo de 2012, decapitado y con otros miembros también separados y esparcidos por el lugar, en un escenario macabro que conmovió a la ciudad.

En el lugar había una jauría de perros callejeros, por lo que, además de los singos de una "saña inusitada" en el asesinato del chico, posteriormente los investigadores concluyeron que los animales habían desmembrado el cuerpo.

La audiencia en Trelew

Según los argumentos del representante legal, Muñoz se había basado en esa información difundida por los medios para estructurar el relato de su confesión, que por eso puede ser interpretada como cierta.

“Más allá de su testimonio, no hay ninguna otra prueba”, aseguró Bonavita en declaraciones radiales la previa de la audiencia.

Además de esos elementos, la defensa había aportado un testigo, identificado como Javier Huenchullan, tío de Muñoz, quien manifestó que si se le concedía la libertad, le daría trabajo a su sobrino en un emprendimiento propio, lo cual daría mayores garantías de que no habría riesgo de fuga que justifiquen su detención preventiva.

Sin embargo, el juez Marcelo Nieto Di Biase rechazó la solicitud en la audiencia que presidió a partir de las 11 de la mañana de este viernes en el sexto piso de los Tribunales de Trelew, donde estuvieron presentes el detenido y su abogado, y el fiscal Fabián Moyano, que investiga la inesperada confesión.

La famila Colihuinca y 12 años sin justicia

En la puerta del edificio judicial, una tía de la víctima esperaba la resolución con pancartas y carteles como los que, desde que ocurrió el crimen, la famillia Colihuinca ha exhibido públicamente en innumerables oportunidades, en reclamo de una justicia que hasta ahora nunca llegó.

Hermindia Colihuinca aseguró al medio local Jornada: "Nos concentramos acá para pedir que no le den la libertad, para pedir justicia y para que los jueces se hagan cargo de todo lo que pase de ahora en más. Muñoz esta vivo, mi sobrino ya no esta".

Al borde de las lágrimas, la mujer agregó ante las cámaras que “la familia de Rodrigo no se olvidó y está acá para dar la cara” y volvió a pedir justicia.

Colihuinca3-Cartel2.jpg Uno de los tantos reclamos de justicia para Rodrigo Colihuinca y su familia.

“Nadie tiene el derecho de hacer semejante atrocidad”, afirmó mostrando impresiones de las notas periodísticas que en su momento dieron cuenta de cómo fue hallado el cuerpo de su sobrino, similares a los que el abogado de Muñoz presentó como prueba para pedir la liberación.

“Si vos te ponés a leer acá, es muy fuerte… es horrible -aseguró la mujer-. Con esto vivimos hace 12 años. Mi hermano hoy no puede estar aquí; mis sobrinas tampoco, mis primos. Mucha gente no pudo estar. Pero estoy yo. Porque no se puede vivir con esto. Es estar un rato bien, al rato estar llorando, al rato levantar al otro. Es horrible vivir esto”, dijo la mujer.

La investigación judicial del crimen manejó distintas hipótesis y versiones, y obtuvo muy pocos resultados. Hubo allanamientos, incautación de celulares (incluido el de la víctima), sospechosos a los que al final ni siquiera se les tomó declaración. Y por supuesto, reclamos de la familia y de Juan, el papá de Rodrigo, acompañados de la comunidad local.

Las falencias en la investigción despertaron innnumerables críticas a la justicia, incluso desde el interior del poider judicial. Casi dos años después, el expediente de la causa tenía apenas cuatro cuerpos, y el procurador general de Chubut, escribió en una resolucion fechada en abril de 2014: “Se observan un sinnúmero de constancias absolutamente sobreabundantes y de documentos que han sido agregados hasta tres veces, todo lo cual obviamente atenta contra principios tales como la celeridad, inmediatez o informalidad”.

“Ya bastante tiempo se ha perdido en la investigación de este grave hecho sin el logro de resultados concretos como para seguir dispensando recursos en actividades estériles”, escribió el jefe de los fiscales de la provincia.