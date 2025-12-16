Un bombero murió atropellado mientras combatía un incendio: hay otros tres heridos

El joven se encontraba junto a otros bomberos luchando contra las llamas de un gran incendio, cuando los embistieron en plena ruta.

Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar el lunes por la noche, cuando cuatro Bomberos Voluntarios que combatían un incendio de pastizales fueron atropellados en pleno trabajo.

Fuentes policiales revelaron que un automóvil embistió a los integrantes de la dotación , provocando la muerte de uno de ellos , mientras que los otros tres fueron trasladados a un hospital de la zona con diversas lesiones.

El hecho se registró a lrededor de las 21 horas , en el cruce de la avenida Márquez y la ruta provincial 201, un punto de alto tránsito ubicado en el límite entre los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Dos de los bomberos heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales Bocalandro y Carrillo de Ciudadela, en Tres de Febrero; y el restante está en el Güemes de Haedo. Todos permanecen internados con pronóstico reservado.

bombero murio el palomar

Quién era el bombero que perdió la vida tras el accidente

El cuarto bombero murió como consecuencia del accidente y fue identificado como Matías Di Paolo. El joven de 33 años era oriundo de Villa Bosch y trabajaba en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero desde hace poco más de dos años.

Conocido por sus amigos y compañeros de trabajo como "Dipa", era fanático de Boca Juniors y un apasionado por su vocación de ser bombero.

En sus redes sociales compartía numerosas fotos de su actividad en el cuartel y en marzo de este año hizo una publicación que deja en evidencia lo mucho que amaba su oficio. "Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida", escribió junto a imágenes en las que se lo ve con el uniforme de bombero.

bombero murio el palomar (2)

En la cuenta oficial de Instagram de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero publicaron un comunicado tras la muerte de su compañero: "Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio", escribieron.

“Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar perteneciente a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, caído en cumplimiento del deber”, manifestaron en la cuenta de Facebook de Bomberos Voluntarios de General San Martín.

"Acompañamos en este difícil momento a Familiares, compañeros y amigos. QEPD. Acompañamos a Nuestra Institución Hermana en su dolor", agregaron en el cierre del comunicado.

bombero murio el palomar (1)

Cómo fue el accidente que provocó la muerte del joven bombero

Cerca de las 20:30 horas, un automóvil Volkswagen Vento de color gris oscuro irrumpió a alta velocidad y embistió a cuatro bomberos que se encontraban desplegados en la zona afectada por el fuego. El impacto fue violento y tomó por sorpresa a los voluntarios, que realizaban tareas de control del incendio en un sector con poca visibilidad y sin iluminación adecuada.

Rápidamente se dio aviso al SAME, que confirmó que todos contaban con heridas de gravedad. Minutos más tarde, y pese a los esfuerzos médicos, se confirmó la muerte de Di Paolo.

El conductor del Vento fue identificado como C.C de 54 años de edad. Según revelaron algunos testigos, circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Aunque las autoridades aclararon que ese dato deberá ser confirmado por las pericias accidentológicas que se encuentran en curso.

En el lugar se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Por el momento, el conductor quedó imputado por el delito de homicidio culposo.