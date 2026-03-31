Un camión llevaba $2 mil millones en mercadería ilegal hacia Buenos Aires: qué encontraron en la carga

El camión fue sorprendido en plena ruta. El cargamento de origen extranjero no tenía respaldo aduanero ni documentación.

El camión fue detenido en la Autopista 9 durante un control vial y transportaba mercadería sin respaldo aduanero.

Un operativo de control vial en las rutas argentinas derivó en uno de los decomisos más importantes de las últimas semanas. Un camión que viajaba hacia Buenos Aires quedó detenido con una carga de mercadería extranjera sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.

La intervención se concretó a la altura del peaje de James Craik , un punto estratégico dentro del corredor que conecta el norte argentino con el centro del país.

Allí, efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” realizaron la inspección que dejó al descubierto la irregularidad y frenó el traslado de la carga antes de que llegara a destino.

Todo ocurrió en la provincia de Córdoba desde Orán, Salta, sobre la Autopista 9. El procedimiento no solo llamó la atención por el volumen de productos, sino por un dato contundente: la valuación preliminar asciende a $2.100.000.000.

Un control que derivó en un decomiso millonario

El operativo comenzó como parte de una rutina habitual sobre una de las rutas más transitadas del país. Sin embargo, al revisar el transporte, los agentes detectaron inconsistencias en la documentación. La carga incluía productos de distintos rubros, principalmente textiles, artículos de tienda y elementos de higiene.

camion2 El camión viajaba desde Orán hacia Buenos Aires con una carga valuada en $2.100.000.000 que terminó decomisada.

El punto central de la infracción fue claro: la mercadería no contaba con respaldo aduanero. Esa falta encuadra el caso dentro de la Ley 22.415, que regula el régimen aduanero en Argentina. A partir de esa constatación, el procedimiento dejó de ser un simple control de tránsito y pasó a tener un carácter federal.

El volumen del decomiso también marcó la magnitud del caso. En total, se contabilizaron 240 bultos de nylon y 210 cajas, lo que refleja un traslado de gran escala. No se trató de un hallazgo menor ni de una irregularidad aislada dentro de un transporte de rutina.

Un antecedente reciente en la misma ruta

El caso sumó un elemento que amplía el foco de la investigación. Según la información oficial, el pasado 19 de marzo otro camión que realizaba el mismo recorrido fue interceptado en condiciones similares. Ese dato introduce una dimensión distinta: no se trata de un episodio aislado.

La reiteración sobre el mismo trayecto —desde Orán hacia Buenos Aires— y en un lapso corto refuerza la hipótesis de un circuito ya utilizado para el traslado de mercadería irregular. La traza Córdoba-Rosario vuelve a aparecer como un punto sensible dentro de ese esquema.

La combinación de productos también aporta indicios sobre el destino comercial de la carga. Se trata de artículos de consumo masivo, de rápida rotación en el mercado. Esa característica sugiere un circuito pensado para abastecer puntos de venta con mercadería de alta demanda.

Intervención judicial y circuito institucional

Tras la detección de la infracción, el procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Villa María. Desde allí se ordenaron las actuaciones correspondientes para avanzar en la causa.

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La mercadería fue trasladada al depósito fiscal de ARCA, en la delegación General Deheza. Ese paso completa el circuito habitual en este tipo de casos: control en ruta, verificación de la irregularidad, secuestro y resguardo de los bienes.

El monto estimado del decomiso de la mercadería terminó de darle peso al operativo. No se trata solo de un transporte retenido, sino de un volumen económico relevante que pone en evidencia el tamaño del circuito que intentaba ingresar esos productos al mercado bonaerense.