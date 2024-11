Un día de furia para Marcelo Longobardi: la pelea con Guillermo Francos

El periodista Marcelo Longobardi protagonizó un tenso cruce con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , en su programa de radio Rivadavia. Reproches por los insultos que recibe, diferentes puntos de vista de la relación entre Donald Trump y Javier Milei; y un cierre de alto tono por una denuncia del economista Roberto Cachanosky, fueron algunos de los temas en los que no coincidieron.

Apenas inició la entrevista, el clima se tensó, ya que Longobardi no tardó en demostrarle al jefe de ministros su malestar. Luego de preguntarle sobre qué vinculación tiene el Gobierno con la Fundación Faro, la que definió como "la guardia pretoriana" de la administración de Milei, el periodista fue al grano y le consultó a Francos si "la parte de los insultos también la comparte el Gobierno" .

Pero el conductor siguió: " Me refiero a los insultos que este señor Laje, un ideólogo del presidente Milei, sigue insistiendo que soy un periodista ensobrado ".

Francos volvió a intentar desmarcarse de la situación y dijo que esa "será una opinión del señor Laje". Pero a Longobardi no le gustó e insistió. “Usted que me conoce hace 40 años, ¿supone que soy un periodista ensobrado?”.

A lo que Francos respondió, “no, Marcelo, te conozco hace muchísimos años, por ahí no coincidimos en muchas de tus apreciaciones sobre el Gobierno, que creo que son equivocadas, y no por eso voy a decir que sos un periodista ensobrado”.

“Entonces, ¿por qué yo tengo que soportar que el Gobierno y la gente conectada me insulte todos los días?”, replicó el periodista. “No creo que tenga que soportarlo, cada uno expresa sus opiniones”, adujo el funcionario.

“Eso no es una opinión, ministro, es una mentira...”, inistio Longobardi, “Ok, entonces con decir que son una mentira o iniciar las acciones que hay que iniciar es suficiente”.

“Este jefe de la guardia pretoriana, este señor Agustín Laje ha resuelto que él es capaz de identificar a las personas de bien y a las personas de mal. Y yo debo ser una persona de mal, vinculada con el demonio, póngale... pero la verdad que me cansé de que me insulten, se ha naturalizado el insulto cotidiano, sistemático y no hay por qué naturalizarlo ni tomarlo como algo normal y cotidiano, es insoportable”, expresó el periodista.

“Yo no lo tomo de esa manera, supongo que del otro lado también deben entender que muchas de las críticas que expresa Longobardi son absolutamente injustificadas, lo que no quiere decir que sea contestable de una manera o de otra, por supuesto”.

Cuando parecía que la tensión comenzaría a apaciguarse, la entrevista volvió a subir su tono un rato más tarde. Primero, con una respuesta sobre dónde creía que había coincidencia en las visiones que tienen Milei y Trump que a Longobardi lo descolocó. "Me parece que ambos no solo propician el libre mercado y el libre juego...", comenzó a responder Francos, pero enseguida lo interrumpieron.

"Pero ministro, por favor, Trump no postula eso, yo soy una persona informada", le dijo Longobardi. Y Francos le respondió de la misma manera. "Alguno de los dos está mal informado", retrucó el periodista.