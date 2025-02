Un día de furia: una mujer fue a hacerse una ecografía y destrozó la recepción del centro médico

Las recepcionistas no pudieron corroborar el pago, a través de los registros del lugar, y ella no presentó ningún comprobante al respecto. Ante la negativa para que pueda realizarse el estudio médico, la mujer estalló de furia, digno del film Relatos salvajes.

Primero tomó una maceta, con un potus incluido, y lo revoleó contra uno de los vidrios, luego pateó los cristales y, por si fuera menor el daño, también tomó un revistero de plástico y lo lanzó contra la recepción, sin impactar por suerte contra ninguno de los empleados.

El violento hecho fue registrado por las cámras de seguridad del centro médico, en las imágenes se puede ver como la joven encara con ademanes a las recepcionistas del lugar, señalándolas con furia, antes de retirarse del establecimiento.

Por si fuera poco, la mujer volvió sobre sus pasos y con un portamaceta de madera comenzó a golpear con fuerza la parte externa del vidrio, sin medir las consecuencias de su brutal acto. Afortunadamente, los vidrios resistieron el violento embate y solo estuvieron astillados.

La versión del director del centro médico

Tras el escándalo, el doctor del centro médico, José Eduardo Saul, habló con la prensa y dio su versión de los hechos. “Fue desmedida la reacción, la gente se puede quejar, la institución médica está muy vapuleada. Siempre hay una salida para estas cosas”, comenzó diciendo el profesional.

Además, el directivo comentó que la mujer, a la cual no se denunció ante las autoridades policiales, vino a hacerse un estudio, había reservado el turno, (“eso sí figuraba”) y les dijo a los recepcionistas “creo que lo aboné”. “Eso fue el 27 de enero, cuando uno abona se le da un comprobante de pago, pero la paciente dijo que no lo tenía y repitió que le parecía que lo había pagado”, sostuvo el directivo.

Violencia en un centro médico..jpg Completamente fuera de sí, la mujer revoleó diferentes objetos contra los cristales del centro médico, causando violencio y malestar entre los presentes.

Al chequear los registros no figuraba el pago, tampoco aparecía en los movimientos de caja ni en los registros de facturación a través de los sistemas informáticos. “No estaba ingresado el dinero, puede decir cualquier cosa”, agregó Saul.

El director de la clínica también aclaró que la paciente “era la primera vez que se atendía en el lugar” por lo cual no tenía antecedentes para dejarla someterse al estudio sin el pago correspondiente y que luego lo abone. “Y, si no lo pagó, un estudio más, un estudio menos, el centro se hace cargo, no existe problema alguno, todo se puede dialogar”, argumentó.

Lo que menos se esperaban los presentes durante la tarde de este miércoles era la desmesurada reacción de la mujer. “La gente se iba para atrás y, por suerte, nadie se metió, en medio de los gritos y amenazas”, que le propinó al personal administrativo del lugar.

“Ella se va y vuelve para repetir el ataque, porque seguramente quería romper los vidrios, volvió y tomó un portamaceta de madera y, del lado de afuera de la clínica, empezó a golpear con el objeto los cristales, sin éxito”, agregó el responsable de la clínica, quien está hace 27 años al frente de la institución.

“Los vidrios son del tipo blindex y tiene un microperforado que, por suerte, no se rompió”, sumó el entrevistado. Y agregó: “No me interesa escrachar a una persona con nombre, apellido, teléfono, dirección, ya está, ya fue, solo me interesa mostrar que esto no puede ocurrir, siempre puede existir una frustración, pero no tener una reacción así desmedida, no puede ponerse así a romper, es una locura”.