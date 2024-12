Un ex intendente de La Pampa "muy dolido": hallaron su retrato oficial tirado en un basural

El retrato del ex intendente Pablo Echeveste, quien entre 2011 y 2013 estuvo al frente del municipio de Telén, en La Pampa.

En los basureros municipales suelen aparecer, cada tanto, cosas inesperadas. Pero el caso del de Telén , un pueblo de La Pampa , difícilmente tenga un antecedente similar: alguien encontró, tirado en medio de los desechos, un cuadro oficial con el retrato del ex intendente Pablo Echeveste , integrante de una familia del PJ que condujo el pueblo durante c asi dos décadas.

Lo cierto es que la situación generó una importante polémica, con cruces de acusaciones al actual oficialismo local, que pertenece a la misma fuerza política.

“Tiraron a la basura el cuadro que estaba en la municipalidad de cuando mi hermano fue intendente”, posteó una de las integrantes de la familia, que se encargó de difundir la novedad en las redes. Y disparó: “Hay que entenderlos, el poder y la soberbia les ha sacado la dignidad, la empatía, y el amor por los compañeros”.

Telen-AlfonsoE.jpg Alfonso Etcheveste, intendente peronista de Telén durante tres períodos y padre de Pablo. Zonal Press

Echeveste padre contó que su hija, Melina, lo llamó desde Santa Rosa avisándole que alguien había visto el cuadro tirado en el basurero.

Justo en ese momentos -detalló-, su hijo Pablo estaba partiendo hacia la capital pampeana y cuando se enteró, intentó que su padre no se preocupara demasiado. “No te hagas drama, no pasa nada”, le dijo.

Sin embargo, el histórico referente de la política local no se quedó de brazos cruzados. Se fue hasta el basural y, pese a las dificultades que presentaba el lugar, se las arregló para dar con el retrato oficial de su hijo, que puso a resguardo en su casa.

“Para nosotros fue una situación muy triste, fea. No me dio bronca, me dio dolor”, explicó más tarde.

Y continuó: “Ese cuadro quedó en la municipalidad, por eso lo más desagradable es que las autoridades, debieron hacer lo que hice yo cuando asumí y le llevé personalmente a Herrera las fotos que encontré. Eso debieron hacer. Nadie de la Municipalidad nos ha llamado, nunca esperé una cosa así, sobre todos de quienes son del mismo partido de uno, más allá de los disensos”, concluyó el ex intendente.

El comunicado de la intendenta actual

Ante las acusaciones, la actual responsable del Municipio -que asumió justamente por la licencia de otro Echevese; Saúl- emitió un comunicado en el que admite el descuido y repudia la situación, pero también deslinda responsabnilidades.

Telen-Intendenta.jpg Susana Bazán, actual intendenta peronista de Telén: asumió en diciembre de 2023 en reemplazo de Saúl Echeveste, quien asumió en Turismo de La Pampa.

“Desde mi persona y equipo municipal, expresamos nuestro más enérgico repudio ante el lamentable hecho ocurrido recientemente con el cuadro del ex intendente Sr. Pablo Echeveste, que representa una parte importante de la historia y memoria de nuestra comunidad”.

Y en otro párrafo, asegura: “Este acto no sólo atenta contra el respeto hacia quiénes han trabajado en beneficio de nuestro pueblo, sino también contra los valores de convivencia, democracia y memoria colectiva que promovemos y defendemos como sociedad”.

Apellido conocido en La Pampa

En Telén, en los últimos 20 años, cinco de seis intendentes llevaron el apellido Echeveste, todos dirigentes del peronismo local.

Entre 1995 y 2007, durante tres períodos, gobernó Alfonso José; y en 2011 su hijo, Pablo, quien dejó el cargo en 2013 para ser director del Banco de La Pampa -lo sucedió Yonhatan Ortiz-.

En 2015, fue Saúl Echeveste quien resultó electo al frente del municipio. Volvió a ganar las elecciones en 2019 y también en 2023, aunque esta vez se tomó licencia para ejercer la dirección de la Secretaría Provincial de Turismo.

El 10 de diciembre de ese año, entonces, asumió en su reemplazo Bazán, quien es la primera mujer al frente del municipio luego de 32 años de predominio masculino.