Un helicóptero de Chile violó el espacio aéreo argentino: tensiones crecientes entre los dos gobiernos

Gabriel Boric (4).jpg

Chile violó el espacio aéreo argentino en medio de fuertes tensiones

El episodio ocurrió en medio de una escalada de tensión entre el gobierno argentino y el de Chile, después de que el presidente Javier Milei respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó a Boric de ser un "comunista" que está hundiendo al país vecino.

"Poniendo zurdos en su lugar", publicó Milei este jueves en su cuenta de X, al responder un posteo del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje.

La respuesta del jefe de Estado se produjo tras los intentos de las cancillerías de Argentina y Chile de poner paños fríos a los cruces entre los gobiernos de Milei y Boric.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instó este jueves a Javier Milei, a actuar con “un poquito más de humildad”, en el contexto de la controversia generada por las declaraciones de Caputo, que desataron tensiones entre ambos países.

La petición se realizó durante un acto oficial en la región de Ñuble, al sur de Chile.

“Quiero decirle al presidente Milei que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos y que hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros los presidentes pasamos, pero los pueblos y las instituciones quedan”, afirmó Boric.

La disputa comenzó el martes, cuando Caputo, en una entrevista con la emisora Radio Mitre de Argentina, hizo un llamado a la ultraderecha a priorizar la “batalla cultural” para asegurar la permanencia de sus políticas económicas.

En ese contexto, señaló que Chile, a su juicio, era un ejemplo de lo que no se debía hacer.

“Es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010″, indicó Caputo, pero agregó que el país había “descuidado la batalla cultural” y que actualmente lo gobernaba “prácticamente un comunista que los está por hundir”, en referencia a Boric.

Javier Milei y Luis Caputo en la Cumbre del G20.jpg

El miércoles, el Gobierno chileno entregó una carta formal de protesta al embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, expresando su rechazo a los comentarios de Caputo.

“No me voy a referir con insultos o descalificaciones al presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacer. Yo prefiero hablar en positivo y contarle a todo Chile, y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública y la educación pública y no destruirlas”, manifestó el mandatario chileno.

En tanto, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, calificó las declaraciones de Caputo como “inapropiadas” e “inaceptables”, afirmando que estas “revelan un grado de hostilidad que no nos explicamos”.

Este no es el primer enfrentamiento entre ambos mandatarios. Durante la campaña presidencial de Milei, el líder ultraderechista afirmó que la llegada al poder de Boric en marzo de 2022 marcó “el inicio de la decadencia de Chile”.