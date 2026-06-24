Un hincha argentino fue detenido en Dallas: el inapropiado pedido que hizo

El fanático generó preocupación entre sus familiares y conocidos al haber desaparecido durante unas horas sin explicaciones.

En las últimas horas fue encontrado el hincha argentino que era buscado intensamente en Dallas , ciudad a la que había viajado para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026. Se trata de G.J.M que fue detenido por la policía acusado de un cargo de “solicitud de prostitución”.

El hombre había viajado solo a Estados Unidos para ver los partidos del Mundial y alentar a la Selección argentina en el torneo. Actualmente, se encontraba hospedado en el hotel La Quinta Inn Six Flags , en la localidad de Arlington.

“Podemos confirmar que arrestamos a G.J.M., de 57 años, el martes aquí en nuestra ciudad. Fue acusado de un cargo de ‘Solicitud de Prostitución’”; le informaron de manera exclusiva a TN.

Con motivo del Mundial, se desplegó un operativo en contra de la explotación y la trata de personas, y el hincha fue uno de los implicados. “El señor M solicitó a un oficial de policía que trabajaba de manera encubierta y se ofreció a pagarle por actos sexuales. Luego fue puesto bajo custodia. Actualmente se encuentra detenido en nuestra cárcel”, agregaron.

hinchas argentinos (1) Según precisaron, si bien hay avances en la vacunación, todavía no son suficientes para garantizar la protección colectiva.

En Estados Unidos se había reunido con un conocido con el que ya había compartido viajes a dos mundiales anteriores (Rusia 2018 y Qatar 2022). También se había juntado con otros hinchas argentinos para compartir el alojamiento.

Cerca de las 23 del martes, sus compañeros de alojamiento empezaron a difundir masivamente su imagen y un pedido de ayuda en grupos de Whatsapp, para pedir a la comunidad de argentinos en Dallas la colaboración en caso de saber algo de él.

Extraterrestres y un desenlace terrible: la extraña teoría de una vidente que preocupa para el Brasil-Escocia

Brasil- Escocia tiene una previa particular. El foco no está puesto en el desenlace del encuentro que disputarán esta tarde desde las 19 en el Hard Rock Stadium (Miami) por el mundial 2026, sino que la atención recae en un crudo y estremecedor relato de Vó Bahiana, una vidente brasileña con una enorme comunidad en redes sociales, donde anticipa un caos en el partido.

No se trata de una lesión ni un resultado malo para las selecciones, sino que reveló que desde hace tiempo tiene un sueño recurrente que implica naves extraterrestres, abducción y un caos total en el estadio que se prepara para una fiesta deportiva. Sin embargo, la teoría no pasa desapercibida y es tema de conversación en las redes sociales.

Su relato fue duro, alegó que soñó con "muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento” durante el partido que tendría un evento especial: se apersonaría una nave espacial y habría abducción de distintos jugadores que jugarán el encuentro, entre ellos Neymar y Vinicius Jr quienes fueron mencionados.

"Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", dijo en el video y agregó: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto".

Más allá de la teoría expuesta en el video, no hay reportes oficiales sobre la teoría, ni tampoco información científica de autoridades que den cuenta de un hecho de tamaña magnitud.

Lejos de ser un tema que pone en riesgo el partido, el duelo pactado por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se desarrollaría con normalidad a pesar de las suposiciones.