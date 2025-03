Un menor de 12 años abusó de una nena de 3 y su madre lo justificó

"Dijo que era producto de la edad, y que él estaba experimentando, que lo disculpara, normalizando un abuso", expresó la denunciante en la dependencia policial, donde formalizó la acusación.

Natalia pidió a raíz de esto asistencia psicológica tanto para el acusado como para su madre. Y, según dio a entender en la denuncia, no es la primera vez que el menor hacía esto.

“El nene me pidió que no le cuente a la madre porque ya había hablado de esto con ella. Fui rápidamente a decirle a su mamá que dormía muy tranquilamente en la otra habitación. Pensé que lo iba a c... a palos, explicarle a su hijo que eso no se hacía, pero no, me dijo que era producto de la edad y que él estaba experimentando”, relató en la denuncia.

En las últimas horas, Natalia expuso los hechos en las redes sociales y les pidió ayuda a sus contactos para viralizarlos y así lograr que “ninguna madre más normalice un abuso por producto de la edad”.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, bajo la carátula de “abuso sexual simple”.

La fiscalía de menores interviniente solicitó que se lleve a cabo un reconocimiento médico legal, por medio de un protocolo para víctimas de delitos sexuales.

"Soltame o voy a gritar": denunció al padrastro por abuso sexual

Un hombre resultó sobreseído tras cumplir las pautas de conducta impuestas en un proceso de suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, por un caso de abuso sexual en perjuicio de la hija menor de quien era su pareja.

El ataque ocurrió una noche de enero de 2023 en una vivienda de Cinco Saltos. La acusación sostuvo que la niña, entonces de 13 años de edad, estaba por ingresar al baño y el sujeto, identificado como PGS, la hizo entrar y cerró la puerta, para luego intentar sacarle la remera a la fuerza “con intenciones de abusar sexualmente” de ella.

Sin embargo no lo logró porque la adolescente le advirtió “soltame o voy a gritar”, a lo que el padrastro la amenazó diciéndole “vos llegas a decir algo y no la ves más a tu mamá”.