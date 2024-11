Un patrullero atropelló reiteradas veces a un hombre: murió camino al hospital

Leandro, hermano de la víctima aseguró que las imágenes de la cámara de seguridad sirve para demostrar lo que denuncias, "llegan ellos (los policías) y se paran ahí enfrente con la camioneta, y cuando él sale corriendo a un lugar donde ya no da la cámara, ahí es donde agarran y van con todo con la camioneta, y sin saber ellos que había una cámara hacia ahí, que nos permitió ver lo que hicieron, porque aprovecharon que él se fue corriendo, escapando de algo invisible, algo que no hay, porque no estaba escapando de que lo iban a meter preso. Corrió para allá y aprovecharon y fueron y lo mataron", contó.

[AHORA] En Corrientes, un patrullero lo atropelló cuatro veces cuando sufría un brote psicótico: murió camino al hospital. https://t.co/UyoZZuEYhT pic.twitter.com/k0yxVxD7Vt — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 18, 2024

"Es un homicidio porque mete y marcha atrás, va para adelante, no lo hacen sin querer. Hay mil formas distintas de contenerlo que son ir y atropellar a una persona", sostuvo el hombre con la prensa local.

El hombre, que estaba en medio de un "ataque de paranoia", como lo llamó su familia, murió en la ambulancia de camino al hospital.

El caso quedó en manos de la Justicia

La fiscal de Goya, María Eugenia Ballará, tiene la causa en sus manos caratulada como averiguación de causales de muerte. Como primera medida, la funcionaria desplazó de investigación a la Policía de Corrientes y sumó a Prefectura. Además, pidió que el patrullero en cuestión sea sometido a pericias, según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos, solicitó que los policías que estaban en el patrullero que atropelló a la víctima varias veces sean pasados a disponibilidad. Se trata de un cabo y un sargento primero a los que se les inició un sumario administrativo.

Incluso, los titulares de Asuntos Internos y de la Policía provincial viajaron a la ciudad de Goya para investigar lo sucedido. No se descarta que los involucrados sean despedidos de la Fuerza, más allá de que la Justicia determine que Bartlet no murió a causa de los golpes del móvil.

Por lo pronto, un informe preliminar de la autopsia realizada al hombre, no solo por el médico de la morgue, sino por uno de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura; determinó que el cuerpo “tiene escoriaciones y lesiones leves, pero que la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático”.