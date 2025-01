Un policía mató a un ladrón que intentó robarle y quedó detenido por homicidio

Oficial del la Policía, detenido por matar a un ladrón.jpg

Aseguró, luego, que circulaba con una mujer en el auto cuando se rompió el caño de escape. En ese momento, su acompañante, de quien no recordaba el nombre ni conocía la dirección de su casa. De acuerdo a su relato, siguió hasta detenerse en La Paloma. En ese sitio,bajó para intentar arreglar el vehículo.

En ese momento, dos personas que se acercaron con la supuesta intención de ayudarlo, empezaron a golpearlo para, según dijo, robarle. E.A.S. se resistió y efectuó varios disparos con un arma que no es la reglamentaria. No pudo decir cuántas veces apretó el gatillo de la Taurus modelo PT 111, debido a que “la sangre no lo dejaba ver”.

Braian Jacamo, de 26 años, cayó muerto en la esquina, mientras que su cómplice huyó del lugar. Según la versión que brindó el oficial mayor, se llevó su celular. Al revisarlo, los peritos encontraron entre sus ropas un cuchillo y una cuchilla con una hoja de 26 cm.

Al principio, el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5 del distrito, no tomó temperamento con el imputado. Sin embargo, esa determinación cambió con los resultados de la autopsia. Pidió su detención por homicidio agravado por ser efectivo de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Auto del policía atacado.jpg

La autopsia del ladrón

El cadáver de Jacomo presentaba un orificio de arma de fuego en la espalda y otro detrás de la oreja, por lo que los investigadores sospechan que el efectivo de la Policía de la Ciudad, que estaba de civil, le habría disparado cuando el presunto ladrón escapaba.

No obstante, su defensa, a cargo del abogado Hernán Vega, sostiene que los impactos de bala dieron en esos sitios debido a una torción que habría realizado el delincuente en el momento en el E.A.S. sacó el arma. Según su versión, el oficial porteño luchaba al mismo tiempo con el segundo asaltante “colgado de su espalda”.

Mientras permanece detenido, avanza la investigación para saber si el Oficial de la Policía actuó en legítima defensa.