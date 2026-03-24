Un turista estadounidense fue rescatado de un crucero y tuvo un trágico final

Un operativo de emergencia se realizó para rescatar a un hombre que se descompensó en pleno crucero mientras navegaba por el Pasaje de Drake.

Trágico final en el rescate de un turista que se descompensó en pleno crucero en Ushuaia

Momentos de máxima tensión se vivieron en Ushuaia días atrás, luego de que la Armada Argentina desplegara un gran operativo para realizar una evacuación médica en el Pasaje de Drake. Un turista de 74 años, oriundo de Estados Unidos , se descompensó cuando se encontraba a bordo de un crucero.

El procedimiento buscó asistir al turista que presentaba un cuadro cardiológico crítico. La emergencia fue notificada en horas de la mañana al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC) de Ushuaia, dependiente del Comando del Área Naval Austral (ANAU).

El llamado de auxilio provino del " World Voyager ", un buque de pasajeros de bandera portuguesa que navegaba por la zona austral. Rápidamente, en los mares del sur de Tierra del Fuego , se puso en marcha un operativo coordinado con lanchas semirrígidas, un helicóptero y un buque de la Armada.

Luego de ser rescatado, a través de un complejo procedimiento, el pasajero fue trasladado hacia las instalaciones de la Clínica San Jorge para su urgente intervención médica. Pese a los esfuerzos ininterrumpidos y coordinados de los equipos médicos y navales, fuentes oficiales confirmaron que el hombre falleció 24 horas después del rescate.

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Los detalles del operativo para el rescate de urgencia del turista

A raíz de que la velocidad máxima del crucero resultaba insuficiente para garantizar la atención médica oportuna en tierra, se ordenó la intervención oficial de las fuerzas armadas. El patrullero oceánico ARA "Storni", que cumplía funciones como buque guardia de Salvamento y Rescate en el Mar (SAR), zarpó a máxima velocidad desde Ushuaia, reveló un medio local.

Al arribar a las inmediaciones del crucero, dos lanchas semirrígidas de alta velocidad partieron desde el Storni con el equipo médico. Tras evaluar al paciente, determinaron la necesidad de una evacuación inmediata y su traslado a Ushuaia en el menor tiempo posible.

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En paralelo, el Centro Coordinador de Rescates Ushuaia gestionó con autoridades del Gobierno de Tierra del Fuego el despliegue de un helicóptero de aeroevacuación sanitaria en la Estancia Harberton, ubicada sobre el canal Beagle.

La limitación de un rescate aéreo

Las estrictas limitaciones operativas para realizar vuelos nocturnos impidieron que el traslado final del paciente se concretara por vía aérea. Ante esta situación, el buque de la Armada mantuvo su rumbo original y envió nuevamente sus lanchas rápidas hacia la zona de Harberton.

Pasadas las 22 horas, el patrullero oceánico arribó al muelle donde esperaba una ambulancia para el traslado para su urgente intervención médica. Pese a los grandes esfuerzos para resguardar su vida, el hombre de 74 años de edad murió mientras estaba internado en el nosocomio.

La Armada indicó a su vez que el ARA Storni quedó en el puerto donde opera como buque de guardia SAR (disponible para rescates de emergencia) en la capital fueguina.

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La trágica muerte del turista estadounidense en Ushuaia

Un accidente, posible un resbalón o un tropezón, y una muerte brutal y trágica: estas son las primeras conclusiones de las pericias que llevan adelante la Justicia de Tierra del Fuego y la Policía de Ushuaia, sobre el fallecimiento de Sean Christopher Bartel, el turista estadounidense de 37 años que fue hallado sin vida el domingo en un sendero de la Reserva Natural Valle Tierra Mayor, al que había ido tres días antes.

El cuerpo de Bartel apareció en el sendero hacia la Laguna Esmeralda, un recorrido clásico de trekking de 4,5 kilómetros de extensión entre bosques y turbales, situado a unos 18 kilómetros de la capital fueguina.