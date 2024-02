Una diputada criticó a Javier Milei y pidió "que en el mundo entero haya más personas con síndrome de Down"

En la sesión de este miércoles se refirió al "like" del presidente a una publicación que buscaba burlarse del gobernador Chubut, Ignacio Torres, comparándolo con una persona con síndrome de Down. "Es mi deseo que en el mundo entero haya más personas con síndrome de Down" , dijo la diputada en su alocución en la que también adhirió a las palabras de un legislador preopinante que también repudió la actitud del presidente.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue interpelado sobre esta situación en su habitual conferencia de prensa y negó la actitud de Milei: "El Presidente no fue partícipe de semejante aberración", aseguró el funcionario en su contacto con periodistas en Casa Rosada. Ante una repregunta, insistió que "eso no ocurrió". "Nos duele que se haya provocado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos y tengo razones personales para decir lo que estoy diciendo", cerró Adorni.

La polémica que surgió en las redes de Javier Milei

el libertario puso me gusta a una publicación, de una cuenta afín a él, en que se burlaban Ignacio Torres en una foto de una persona con síndrome de Down, lo que generó que el chubutense rompiera el silencio.

Como suele ser su estilo, Milei utilizó sus redes sociales para arremeter contra el gobernador de Chubut. En esta oportunidad, le puso like a una publicación del usuario de X (antes conocida como Twitter), en la que se aprecia una imagen editada de Torres, en la que se le distorsionaron los rasgos faciales para que parezca una persona con Síndrome de Down. Sin contar que a esto se sumó la leyenda: "Nachito Abrí el Gmail".

Este último gesto del presidente ocasionó que Ignacio Torres hablara en la Legislatura de Chubut y reflexionará sobre la controvertida situación. "Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto, ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó.

Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Javier Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él. "Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", puntualizó.

A esto agregó: "Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia, entendiendo que lo primero que hay que hacer es respetar al otro, piense igual o no. A mí por lo menos me enseñaron así. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esas futuras generaciones? A mí no me van a escuchar, nunca jamás insultar al presidente de la nación, nunca jamás porque yo respeto, no la embestidura, respeto a las personas, respeto a los que piensan como yo, respeto a los que me critican, respeto a todos".

Por último, observó: "Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que subiendo enemigos imaginarios a un ring y fomentando la violencia, el odio, el desprecio corremos la agenda de los problemas realidad que tiene la Argentina, que son estructurales".

Respuesta de Ignacio Torres a Javier Milei por el twit de la persona con Síndrome de Down

La Asociación Síndrome de Down exigió un pedido de disculpas de Javier Milei por discriminación

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó este miércoles de "acto de discriminación" a la burla a los discapacitados en una red social, que fue auspiciada por el Presidente de la Nación, Javier Milei, con el objetivo de fustigar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Los miembros de ASDRA agregaron que "desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como 'un error'".

También se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas, según informaron.

En su descargo, ASDRA recordó que "durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico.

Uno de los «me gusta» que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".