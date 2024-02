Ignacio Torres: "¿Cuánto odio puede haber en una persona que se ríe de un chico con síndrome de Down?"

La polémica entre los gobernadores patagónicos y el presidente, Javier Milei, se encuentra en su punto álgido , dado que apenas llegó al país, el mandatario echo más leña al fuego que parece no tener intensiones de apagar. Esto quedó de manifiesto cuando el libertario puso me gusta a una publicación, de una cuenta afín a él, en que se burlaban Ignacio Torres en una foto de una persona con síndrome de Down, lo que generó que el chubutense rompiera el silencio.

Como suele ser su estilo, Milei utilizó sus redes sociales para arremeter contra el gobernador de Chubut. En esta oportunidad, le puso like a una publicación del usuario de X (antes conocida como Twitter), en la que se aprecia una imagen editada de Torres, en la que se le distorsionaron los rasgos faciales para que parezca una persona con Síndrome de Down. Sin contar que a esto se sumó la leyenda: "Nachito Abrí el Gmail".

Este último gesto del presidente ocasionó que Ignacio Torres hablara en la Legislatura de Chubut y reflexionará sobre la controvertida situación. "Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto, ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó.

El Twit que likeo Javier Milei contra Ignacio Torres.jpg

Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Javier Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él. "Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", puntualizó.

A esto agregó: "Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia, entendiendo que lo primero que hay que hacer es respetar al otro, piense igual o no. A mí por lo menos me enseñaron así. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esas futuras generaciones? A mí no me van a escuchar, nunca jamás insultar al presidente de la nación, nunca jamás porque yo respeto, no la embestidura, respeto a las personas, respeto a los que piensan como yo, respeto a los que me critican, respeto a todos".

Por último, observó: "Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que subiendo enemigos imaginarios a un ring y fomentando la violencia, el odio, el desprecio corremos la agenda de los problemas realidad que tiene la Argentina, que son estructurales".

Respuesta de Ignacio Torres a Javier Milei por el twit de la persona con Síndrome de Down

El gabinete de Milei alineado a su actitud

La imagen de Ignacio Torres con síndrome de Down no fue el único gesto de Javier Milei contra los gobernadores y sus pedidos, sino que también compartió una publicación del vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que dice: "Buen comienzo de semana para todos, y a leer los mails que estos no se leen solos. Fin".

Esto se debe a que en su conferencia, el vocero volvió a insistir en que el gobernador no revisó los mails que le enviaron desde la administración nacional.