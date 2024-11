Una mujer denuncia que la obligaron a cavar la tumba de su esposo

La mujer, que enfrenta serias dificultades económicas, aseguró que la intendenta de la localidad, Elena Bertero, le dijo que debía realizar con sus propias manos el hoyo para la sepultura, luego de que se le ofreciera una porción de tierra a cambio de 160 mil pesos. “Me dijeron que me daban la parcela, pero que no había personal para hacer el pozo. Entonces, debía hacerlo yo misma. Me acompañó un empleado municipal, me marcó el lugar y lo cavé con mis cuatro hijos”, relató la mujer, visiblemente afectada por la situación.