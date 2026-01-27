Una mujer denunció que su pareja intentó matar a su hijo recién nacido: el estremecedor relato

El brutal hecho ocurrió mientras la mamá del pequeño se recuperaba de la cesárea. La grave denuncia que realizó.

“Yo lo que no quiero es que él se acerque a mi hijo, por eso hice la denuncia", indicó la mujer.

Una escalofriante denuncia realizó una joven madre, quien aseguró que su pareja intentó asesinar a su bebé recién nacido. Se encuentra internado en grave estado.

Nehemías, con apenas un día de vida, sufrió un grave traumatismo de cráneo y sigue internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca. Allí según indicaron fuentes sanitarias, pelea por su vida tras haber sido operado de urgencia por una lesión en la cabeza.

En las últimas horas, la mamá del pequeño denunció que fue el padre quien lo tiró al piso intencionalmente con el objetivo de matarlo, apenas un día después del nacimiento de su hijo.

“Yo lo que no quiero es que él se acerque a mi hijo, por eso hice la denuncia. Me la tomaron en el hospital y lo hice público porque no quiero que él se acerque ni ahora ni nunca a mi hijo”, contó Daiana Simon, madre de Nehemías, en diálogo con La Brújula 24.

Según su estremecedor testimonio, el ataque sucedió mientras ella se recuperaba de la cesárea y el hombre se ofreció a cuidar al bebé.

“Una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta. Yo escuché el llanto de mi bebé, le dije ‘¿qué hiciste?’ y él me respondió que se le había dado vuelta. Pero eso no puede pasar”, aseguró.

El bebé de tan solo un día de vida fue derivado de inmediato a Neonatología, allí los especialistas decidieron operarlo de urgencia, ya que constataron que tenía dos derrames y un traumatismo de cráneo que pusieron en riesgo su vida.

Daiana está convencida de que el hecho fue intencional. “Una persona que lo hace sin querer va a tener remordimiento, va a sentirse culpable. Él nunca mostró culpa ni remordimiento. Al contrario, subía fotos y videos sonriendo en redes sociales mientras mi hijo estaba en terapia”, relató.

Qué se sabe del estado de salud del bebé recién nacido

“Le dieron medicación para las convulsiones y ahora se la sacaron, pero hay que ver cómo va a ser su crecimiento, porque puede tener secuelas a corto o largo plazo”, explicó la mujer.

Y contó que los médicos le advirtieron a la madre que Nehemías seguirá siendo considerado paciente de riesgo al menos hasta los dos años.

“Tengo miedo de que vuelva a aparecer en cualquier momento. Si fue capaz de hacerle esto a su propio hijo, lo puede hacer con otra criatura. No debería estar en libertad”, afirmó.

Fuentes policiales revelaron que tras la grave denuncia, avanza la investigación. La mamá de Nehemías espera respuestas y exige protección: “Si él no está preso, es porque la Justicia es lenta”, señaló la mujer a través de un posteo en Facebook.

Y advirtió: “Es una persona con doble personalidad, violenta, que no solo tiene denuncias hechas por mí, sino también por su expareja y un familiar directo de él”.

Un hombre intentó matar al hijo de su pareja con un enorme cuchillo y lo hirió en el tórax

Un hombre fue acusado y terminó con una prisión domiciliaria luego de intentar matar al hijo de su pareja, cuando éste quiso frenar la discusión entre el violento y su madre. La falta de espacio en lugares de detención le evitó una medida cautelar más gravosa. Ocurrió en Piedra del Águila.

Según informaron desde la fiscalía, el fiscal Hernán Scordo formuló cargos en las últimas horas contra un joven, identificado como "M.J.O.", por haber intentado matar a un adolescente y haber causado lesiones a otra persona con la que previamente había mantenido una discusión, en una vivienda de la localidad. La acusación fue presentada el miércoles durante una audiencia realizada por sistema de videoconferencia desde San Martín de los Andes.

Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, todo ocurrió este miércoles 14 de enero alrededor de las 6 de la mañana, en una vivienda de Piedra. Allí, el imputado ingresó a la casa de una mujer con la que tenía una relación y se inició una discusión. En ese contexto, un adolescente de 17 años (hijo de la mujer) se despertó y se interpuso para calmar la situación e intentó sacar al hoy imputado del domicilio.

piedra del aguila generica

En medio de un forcejeo, el acusado extrajo un cuchillo de aproximadamente 22 centímetros de largo que llevaba en una mochila y le asestó una puñalada en la región torácica al menor, además de provocarle otra herida en uno de sus brazos.

Tras esto, la mujer intentó interponerse para evitar que el ataque continuara, lo que impidió que el imputado consumara su intención homicida. En medio del forcejeo, ella también resultó lesionada, con heridas cortantes en una mano. Un vecino que escuchó gritos alertó a la Policía, que al arribar al lugar encontró al imputado con el arma blanca en su poder y lo detuvo.

El accionar de "M.J.O." fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real.