Una nena de 7 años fue asesinada en General Rodríguez: la encontraron en el ropero de un vecino

“Los vecinos no la habían visto salir de la casa y entonces volvieron a la casa de Díaz, que vive debajo del departamento que alquila la mamá de Nayla”, explicaron fuentes del caso a Infobae. Allí, encontraron el cadáver de la menor, envuelta entre sábanas en un ropero.

De inmediato, Díaz fue arrestado y trasladado a una dependencia de la zona. Estaba solo en su casa al momento de la desaparición de la menor. Ahora la autopsia será clave para determinar si hubo abuso sexual.

Personal de Policía Científica trabajaba en la casa del acusado al cierre de esta nota. La situación en la zona es sumamente volátil: varios vecinos se reunieron frente a la propiedad con la intención de quemarla. De hecho, se vio afectada una parte de la vivienda, pero aún se desconoce si el fuego provocó que se pierdan algunas evidencias, que podrían ser clave para lograr una posible condena.

El desgarrador relato de la madre de la nena asesinada

En un diálogo con Seminario Actualidad, la mamá de la menor, Natalia, reconstruyó cómo fue la secuencia en la que perdió de vista a su hija. “Mi nena me dice: ‘Ma voy a bajar para hablar con la nena de acá al lado’. Después escucho mucho silencio y empecé: ‘Male, Male’”, comenzó relatando la mujer.

image.png

Luego, contó que bajó desesperada y empezó a gritar porque no encontraba a su hija. Incluso, habló con el detenido. “Le golpeé al hijo de puta. Le digo ¿no viste a mi nena que no está?. Me dijo que no vio nada, que se estaba bañando”, recordó entre lágrimas.

Natalia mencionó que, al volver con la Policía, le dijo a un oficial: “No hay manera de que se vaya porque están sus ojotas acá”. De inmediato, el agente volvió a consultar sobre el vecino. Según el relato de la madre, la Policía preguntó nuevamente si podían ingresar a su casa y Díaz se negó.

“Se mandó la Policía, yo salí para afuera y el oficial me dijo: ‘Lo siento mucho’ y estaba ahí adentro mi bebé”, recordó destrozada. Natalia conocía al hombre, ellas vivían desde hace años en el barrio. “Nunca pensé que la iba a agarrar, la iba a matar y la iba a violar”, expresó. De igual forma, aún no se confirmó si existió abuso sexual.

La mujer señaló que su hija era muy inteligente. “Capaz que la llamó y le dijo que le iba a dar algo para mí y la agarró”, planteó, al tiempo que descartó haber tenido algún tipo de problema previo con el detenido. “Yo quiero justicia para mi hija, nadie me la va a devolver. Pido que pague porque él va a seguir vivo y a mi hija la tengo que enterrar, que pague. ¿Por qué le hizo esto a mi hija?”, reclamó llorando rodeada por los vecinos.