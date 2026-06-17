Una provincia decretó asueto por el triunfo de la selección argentina: "Para compartir la felicidad"

Qué establece la insólita medida que se conoció a horas de finalizado el primer partido de la selección en el Mundial 2026.

El asueto busca que los empleados públicos puedan compartir lo que el gobierno denominó "un momento de felicidad colectiva que une a todo el país".

Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, una provincia decidió decretar asueto administrativo para este miércoles.

La insólita medida regirá durante la mañana y alcanza a los colegios públicos. “La alegría merece ser celebrada”, indicaron en el comunicado.

Según indicaron, el asueto de media jornada no implica la suspensión total de la actividad estatal. Es el gobierno de La Rioja quien lleva adelante esta medida y aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes .

El asueto busca que los empleados públicos riojanos puedan compartir lo que el gobierno denominó "un momento de felicidad colectiva que une a todo el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobDeLaRioja/status/2067084338924007479?s=20&partner=&hide_thread=false Asueto para la Administración Pública Provincial



La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada.



Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye… — Gobierno de La Rioja (@GobDeLaRioja) June 17, 2026

Desde la provincia justificaron la medida: "La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada" y remarcaron: "El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia".

"Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido", concluyeron.

Qué pasó con las escuelas privadas: ¿Se sumaron al asueto?

Tras conocerse la decisión oficial, varios colegios privados comenzaron a analizar su adhesión al asueto provincial, reveló un medio local.

Numerosas instituciones optaron por sumarse, aunque solicitaron a las familias verificar la situación particular de cada establecimiento a través de los grupos de WhatsApp y canales oficiales de comunicación.

La medida generó repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron la iniciativa mientras que otros cuestionaron que se suspendieran actividades educativas y administrativas por un resultado deportivo.

Antecedentes de asueto por el mundial

El antecedente más reciente fue el feriado nacional decretado en 2022, cuando la selección argentina obtuvo la Copa del Mundo en Qatar.

El Gobierno nacional, en ese momento a cargo de Alberto Fernández, decretó día libre para que los argentinos pudieran salir a festejar el título mundial obtenido y la medida se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y abarcó a todo el territorio nacional, pese a que los festejos tuvieron lugar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.

Desde el predio de Ezeiza partió una caravana el 20 de diciembre que colapsó el Obelisco, la Plaza de Mayo y la AU 25 de Mayo. Más de 4 millones de personas salieron a la calle para ver pasar el micro de los campeones del mundo.

Argentina Campeón del mundo. Festejos. Obelisco.

Mundial 2026: tras la goleada ante Argelia, cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Selección Argentina ya piensa en su próximo desafío en el Mundial 2026. Tras la goleada por 3 a 0 sobre Argelia en el debut, el campeón vigente buscará encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El segundo partido del equipo de Lionel Scaloni será el lunes 22 de junio, a las 14 (hora de Argentina), frente a Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

El cruce llega con un condimento extra. Austria venció 3 a 1 a Jordania en la primera fecha, por lo que ambas selecciones llegarán igualadas en la cima del Grupo J, con tres puntos. El ganador quedará muy cerca de sellar el pasaje.