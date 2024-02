Una revelación y un plan: la insólita explicación de Javier Milei tras el fracaso de la Ley Ómnibus

“En la sesión de la cámara de diputados, la casta política como llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una argentina peor, que no están dispuesto a ceder privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para poder sostener los mecanismos por los cuales le roban a los argentinos y en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto ”, reveló.

En sintonía, a través de su cuenta de X, exTwitter, dio a entender que tenía conocimiento respecto a lo que iba a suceder en el Congreso, y que utilizó la negativa de los diputados para “exponerlos” ante la sociedad.

El mandatario lo llama “principio de revelación”, y lo afirmó luego de que un usuario de la red social sostuviera que “Milei ganó otra batalla". “Aquí uno que la está viendo... Se llama PRINCIPIO DE REVELACIÓN...”, detalló Milei.

A eso hay que sumarle los likes que brindó desde su cuenta de X, donde "respaldó" las declaraciones de muchos militantes que aseguraban que todo lo que estaba ocurriendo era algo previsto por el Presidente.

Una insólita decisión: aseguró que esto pasó a propósito

Minutos antes de hablar del "Principio de revelación", el mandatario también había interactuado con otra usuaria de X, quien expuso que el jefe de Estado “sabía que iba a pasar esto y era para mostrarle a la gente, lo expuestos que quedaron los ‘políticos’”. “COOORRECTO”, retrucó al respecto.

Tras la vuelta a foja cero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el gobierno se debate si continuar con el tratamiento de la ley. “El debate ya se dio. Pasa a votaciones, si es que se continúa con el tratamiento de esa ley, cosa que no hemos resuelto”, sostuvo en una entrevista a Radio Rivadavia.

"El gobierno está tranquilo, gobernando con los elementos que tiene actualmente y con resultados macroeconómicos razonables, de manera que vamos a conversar cuál es la posibilidad de seguir tratando los temas que incluía la ley y que eran importantes para el país", agregó además.

Voces del Gabinete aseguran que, a pesar del retroceso de la megaley, la administración puede garantizar que la meta de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, insistió en que “la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”.