reunion-gabinete-javier-mileijpg.jpg Recorte fiscal con suba del gasto social y exigencia de presencialidad plena a empleados estatales, los primeros anuncios del gobierno de Javier Milei.

Adorni adelantó que se realizará una revisión de cada uno de los contratos que se firmaron en cada uno de los ministerios. La misma revisión se hará con los contratos que mantiene el Gobierno nacional con cada una de las universidades públicas.

Todas las medidas económicas de Javier Milei

- Fuerte recorte fiscal.

- Expansión en las partidas sociales.

- Quita de privilegios. “El presidente Milei dio la orden de realizarlo con urgencia”.

- Armado de inventario general con el status de todo el personal de la administración nacional.

- Revisión de todas las contrataciones. “En virtud de encontrar contrataciones irregulares”.

- Revisión de cada uno de los contratos vigentes en cada uno de los ministerios.

- Revisión de contratos con las universidades.

- Se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la administración pública nacional.

Qué dijo Victoria Villarruel sobre las leyes que se vendrán

La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que todavía no hay una fecha de envío al Congreso de los proyectos de ley que tiene pensado enviar el presidente Javier Milei, y detalló que "mañana se va a discutir todo" y luego les informarán a quienes tengan roles legislativos.

"Fue un acto muy lindo, muy intenso, saludamos a muchas delegaciones del exterior. El balance es muy positivo, pero hoy ya arrancamos a las 8 con una reunión de ministros", resaltó la titular del Senado, al ser consultada sobre la jornada de la asunción presidencial.

Victoria Villarruel.jpg Victoria Villarruel habló sobre el paquete de leyes que Javier Milei planea presentar.

En declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada tras la reunión de Gabinete de ministros, Villarruel destacó que "es muy importante inaugurar una costumbre de que los funcionarios trabajan, trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano".

"No fue una reunión protocolar, fue una reunión en la que conversamos y discutimos diferentes temas", indicó la vicepresidenta, que confirmó que las medidas económicas serán anunciadas por el ministro del área, Luis Caputo.

Además, al ser consultada sobre las normas que el presidente Javier Milei tiene pensado enviar al Congreso, Villarruel sostuvo que "del paquete de leyes se va a estar informando recién en el día de mañana a quienes estamos relacionados con eso".

"Todavía no hemos conversado los detalles, mañana se va a discutir todo y ahí nos van a informar", afirmó la presidenta del Senado, al señalar que no se sabe la fecha de envío de los proyectos.