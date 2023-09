Vecinos lincharon a un ladrón que había baleado a un hombre en un robo

Embed

Al verse acorralado, “empezó a los tiros contra la gente que lo estaba corriendo, a las dos cuadras se cruza con el señor de la camioneta y se la quiere robar para poder fugarse. Como el señor se resistió, le pegó en la pierna y siguió corriendo, hasta que se trastabilla y se cae”, continuó. En ese momento, lo comenzaron a golpear.

“Ya estamos cansados, este barrio es tierra de nadie. Desde que terminó la pandemia es terrible. Este no fue el único hecho, todos los días ocurren hechos similares, a mí me han querido robar la camioneta dos veces con mi nena de 5 años, adentro. Tenemos alarma vecinal, particular en casa y una seguridad que nos viene a cuidar cuando entramos y así y todo no paran”, se lamentó el vecino.