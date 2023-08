Verónica Llinás fue criticada en redes: "Es tugo"

Verónica Llinás generó una fuerte controversia no solo debido a su emotiva entrevista, sino también a las respuestas que provocó por parte de figuras públicas como Eduardo Feinmann y María Belén Ludueña. La actriz compartió un relato en el que se conmovió profundamente al presenciar a una anciana que no podía permitirse comprar un kilo de papas, lo que la llevó a expresar con tristeza: "Al ver eso, siento un impulso de querer responsabilizar a todos los políticos en los próximos 30 años, ¿entiendes? Me provoca una reacción muy visceral".