Viajó por el mundo y vendió pasajes con una estafa millonaria a Aerolíneas Argentinas: 50 personas investigadas

Entre los principales destinos a los que viajaron con pasajes ultrabaratos, se encuentran EE.UU, Europa y Cancún. Los detalles de la estafa que complican al "hacker" detenido.

El principal acusado Veltri viajó después de estafar a Aerolíneas Argentinas y comprar millas a precios irrisorios.

Un mes atrás se conoció el caso de un joven que fue acusado de una estafa millonaria contra Aerolíneas Argentinas . Según indicó la Justicia, habría realizado una manipulación informática para "hackear" la web de la empresa y viajó gratis por el mundo. Entre los destinos se encuentra Estados Unidos, Europa y Cancún.

La causa judicial avanza y está en manos del fiscal Guillermo Marijuan, quien solicitó que sean citados a declaración indagatoria unas 53 personas vinculadas al expediente, en el que Juan Ignacio Veltri , principal acusado, se encuentra procesado con prisión preventiva.

En su presentación ante el juzgado, el fiscal afirmó que existe un "grado de sospecha" suficiente para avanzar con esta medida respecto de quienes, según la investigación, habrían utilizado o transferido millas adquiridas a valores irregulares a partir de la maniobra atribuida a Veltri.

La investigación se originó a raíz de una denuncia que impulsó la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), luego de una presentación realizada por Aerolíneas Argentinas.

Una maniobra sistemática con el robo de millas a Aerolíneas Argentinas

La empresa reportó una "maniobra sistemática de manipulación" sobre el sistema de compra de millas, que habría operado entre diciembre de 2023 y enero de 2025 mediante la alteración de parámetros informáticos para adquirir millas a valores muy por debajo de los oficiales.

estafa aerolineas

Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 cuenta con la sospecha de que estas personas le compraron millas al principal joven acusado.

Veltri ya fue indagado y procesado con prisión preventiva en una comisaría, y podría ser trasladado a un penal si no se acepta el pedido de prisión domiciliaria formulado por su defensa.

“Hay una sospecha probatoriamente fundada, un estado de sospecha, que indica que ellos no podían desconocer que no estaban recurriendo a la transferencia de millas de manera oficial, ni habían hecho ninguna gestión para eso”, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

La Justicia busca determinar el alcance total del perjuicio económico, la posible existencia de una estructura organizada y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados. La Justicia busca determinar el alcance total del perjuicio económico, la posible existencia de una estructura organizada y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

El dictamen sostiene que, para cada una de las 53 personas identificadas, existen constancias de operaciones de compra de millas a valores manipulados, con emisión de pasajes aéreos -tanto nacionales como internacionales- de alto valor económico.

La figura delictiva central es la defraudación mediante manipulación informática en perjuicio de la administración pública (tipificada en los artículos 173 inciso 16 y 174 inciso 5 del Código Penal), aunque se advierte que el encuadre legal podría modificarse mientras avance la investigación.

Sobre la estafa a Aerolíneas Argentinas

La causa se inició tras la denuncia presentada por la empresa, que alertó sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa "Aerolíneas Plus".

Según la hipótesis fiscal, la maniobra consistió en modificar parámetros técnicos para comprar millas a valores muy inferiores a los reales.

La documentación que se incorporó al expediente, indica que a Juan Ignacio Veltri se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. El monto que habría abonado, en contraste, sería de 205.680 pesos.