Victoria Villarruel criticó la eliminación de la repitencia: "Qué podemos esperar de un burro"

Este jueves, la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires anunció modificaciones en la escolaridad secundaria, que será por materia y por cuatrimestre, con nota numérica y que ya no incluirá tener que recursar el año por mal desempeño, a partir de esto, Villarruel cargó contra Kicillof.

“En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, sostuvo en una publicación de X.