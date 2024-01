Video: el impactante momento en que un joven fue alcanzado por un rayo en San Luis

“El paciente está estable y controlado. De continuar así, se evalúa el pase a sala común en las próximas 24 o 48 horas”, indicó el parte médico.

Por su parte, el Diario de la República, indicó que las heridas sufridas por el joven se dieron en el abdomen y uno de sus muslos. Andrea, su hermana, expresó en redes sociales que Jonathan está "evolucionando bien".

Alerta metereológico en San Luis y otras provincias

La provincia, en la región sur, es una de las diez que permanece bajo alerta amarilla, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto a Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En estas áreas se registraron tormentas, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por este motivo, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.