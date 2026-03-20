Video: fue a hacer una denuncia a una comisaría y terminó golpeada por un policía

La mujer quería denunciar un fraude, pero el efectivo reaccionó con violencia. Hubo insultos, golpes y todo quedó grabado.

En la comisaría donde ocurrió el hecho, una denunciante terminó agredida tras intentar exponer una estafa vinculada a su propio comercio.

Una mujer acudió a una comisaría con la intención de denunciar una estafa vinculada a su negocio familiar, pero el reclamo derivó en una discusión con un efectivo policial que terminó golpeándola. Todo el violento momento quedó registrado.

El hecho ocurrió en la seccional 16° de Mar del Plata, donde Teresa Lissalt del Pilar se presentó junto a su pareja para exponer una maniobra fraudulenta que involucraba su vidriería y cerrajería. Según explicó, un perfil en redes sociales ofrecía productos inexistentes y utilizaba su dirección como punto de entrega, lo que generaba confusión entre los clientes y dañaba la reputación del local.

La denunciante esperaba orientación o una intervención preventiva, pero la respuesta que recibió fue muy distinta. Del otro lado del mostrador, un subteniente con varios años de servicio descartó la situación al considerar que no existía delito penal. Esa postura encendió el conflicto.

La mujer insistió en que el engaño provocaba perjuicios concretos, ya que personas engañadas acudían al comercio creyendo que allí se realizaban entregas. En ese contexto, el intercambio subió de tono y el policía mantuvo una actitud distante frente al planteo.

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Todo el episodio quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el efectivo sostiene su postura, mientras la mujer intenta explicar el problema. La tensión crece cuando ella anticipa que acudirá a otra dependencia para denunciar la falta de respuesta.

Insultos y agresiones del policía

El punto de quiebre llegó cuando el policía reaccionó con un insulto. A partir de ese momento, la situación se desbordó. La mujer intentó registrar lo ocurrido con su celular, pero el subteniente se cubrió el rostro y avanzó hacia ella.

Lo que siguió fue un forcejeo que terminó en el suelo. La víctima gritó que había sido golpeada, mientras el efectivo se alejaba visiblemente alterado. La escena, breve pero contundente, se viralizó y generó un fuerte repudio.

Escándalo en una comisaría de Mar del Plata: un policía golpeó a una mujer que quería hacer una denuncia La escena dentro de la comisaría quedó registrada y derivó en la desafectación del subteniente involucrado.

El video expuso una conducta incompatible con la función policial, ya que la agresión ocurrió dentro de un ámbito donde se espera protección y escucha. La difusión de las imágenes amplificó el caso y puso el foco en los protocolos de atención a víctimas.

Sanción, disculpas y una causa judicial en camino

Tras la repercusión pública, el subteniente fue apartado de sus funciones por un período de tres meses. La medida busca evaluar su conducta y determinar responsabilidades administrativas.

Según relató la mujer, otros integrantes de la fuerza se comunicaron para pedir disculpas por lo sucedido. Ese gesto, aunque valorado, no alcanza para reparar el daño sufrido dentro de la comisaría.

La denunciante anticipó que avanzará por la vía judicial contra la provincia. Considera que el accionar del efectivo refleja una falla grave en el sistema de atención y control interno.

La denuncia, sin dudas, deja mucho que desear sobre la formación y supervisión de los agentes, especialmente en situaciones que requieren sensibilidad y manejo de conflictos. La escena deja una imagen inquietante: una persona que acude en busca de ayuda y termina siendo víctima dentro del mismo lugar donde debería sentirse protegida.