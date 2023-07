Video: la esposa de un diplomático a las piñas con una portera

La discusión subió de tono hasta que la mujer, identificada como Jessica Giovana Pineda, agarró de los pelos a la encargada y la tiró contra el piso. Luego del brutal ataque, el hombre primero se acercó a la víctima y después trató de ayudarla para que se levante.

Esposa de un diplomático agredió brutalmente a la encargada del edificio

Mientras el diplomático intentaba calmar la situación para que no pase a mayores, la agresora continuaba insultando a la portera, quien no alcanzó a poner las manos en el piso antes de caer. Por el momento, la causa está en trámite en la Justicia y se están realizando las medidas de prueba.

El relato de la víctima

Juliana, la encargada del edificio contó cómo fue la discusión previa al ataque y relató el calvario que vive desde que denunció el caso, ya que recibió cartas documento para que no hable del diplomático hasta amenazas dentro del edificio.

“Ellos bajaron a las 19.30, me increparon y me dijeron que no tenía que dirigirme a una menor. Yo les pedí perdón, les dije que no sabía que su hija era menor y les pregunté por qué si era menor le dejaban abrir la puerta para que entre cualquier persona”, comenzó explicando la portera.

Luego, Jessica Giovana Pineda, la amenazó: “Me dijo que es capaz de hacer cualquier cosa por defender a su hija y que yo había hecho muy mal en dirigirme a ella”. En ese momento la discusión parecía haber terminado, y según indicó Juliana, la mujer había ingresado al edifico.

Sin embargo, la esposa de Lawson volvió para decirle que iban a dejar nuevamente el ascensor abierto y la encargada les respondió que tenían que respetar el reglamento porque “en el edificio vive mucha gente”. Fue entonces que ocurrió el brutal ataque.

“Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí y en la frente tengo un moretón y un agujero porque se ve que también me clavó la uña”, contó la mujer sobre el violento episodio.

La preocupación más grande de Juliana es que vive sola en el mismo edificio que sus agresores: “Me siento sola y con mucho miedo. Mi hija vive afuera, está casada y tuvo un bebé, por eso no puede volver. Es una pesadilla para mí, hay lugares en que no hay cámaras y tengo miedo de que me ataque esta gente”, dijo entre lágrimas.