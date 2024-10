Video: salvaje ataque a una maestra a la que acusan de maltratos

Embed MARCOS PAZ: ACUSABAN A UNA MAESTRA DE MALTRATO Y LE DIERON UNA PALIZA



Un grupo de Madres de estudiantes atacaron a una maestra de un colegio de #MarcosPaz por supuesto maltrato a los niños. #URGENTE #Violencia @MuniMarcosPaz #viral pic.twitter.com/qAFNm07q1T — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 10, 2024

Durante la agresión, una de las mujeres gritaba: "Los chicos no se tocan, ¿oíste? A mi hijo nadie lo maltrata. Sáquenle una foto de la cara, para escracharla". Otras frases como "Te voy a matar" y "Negros de mierda les dice a los nenes" también fueron captadas en el video, que rápidamente se viralizó. El celular de la maestra fue destrozado en medio del ataque, cuando una de las agresoras lo arrojó al suelo y lo pisó.

La maestra, en todo momento, se limitó a tratar de protegerse de los golpes sin intentar defenderse físicamente. Otras docentes presentes en el lugar intentaron separarlas, pero la violencia continuó durante más de tres minutos hasta que finalmente lograron calmar la situación.

Reacción del personal docente y paro en Marcos Paz

Tras el violento ataque, las autoridades de la Escuela Primaria N°17 decidieron mantener la escuela cerrada durante todo el jueves, medida que se extendió a todas las instituciones del distrito. Los docentes, profundamente afectados por el ataque sufrido por su colega, decidieron llevar a cabo un paro en señal de protesta y para exigir medidas de protección. Este jueves, directivos y maestros de la EP N°17 se reunieron para evaluar la situación y definir los próximos pasos a seguir.

La comunidad educativa de Marcos Paz también se ha sumado al repudio del ataque, y no se descarta la emisión de un comunicado oficial por parte de las autoridades de la escuela en las próximas horas. La suspensión de clases en el distrito se prolongará hasta el lunes, ya que el viernes es feriado por el Día de la Diversidad Cultural.

El brutal ataque no solo sacudió a la comunidad educativa de Marcos Paz, sino que también pone en debate la creciente violencia que sufren los docentes en el ámbito escolar. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una preocupante escalada de agresiones físicas y verbales hacia los educadores. Las acusaciones de maltrato por parte de las madres no han sido corroboradas, y no se ha informado si se realizarán investigaciones formales para verificar estos alegatos.