Video: su "renoleta" se quedó sin freno y se salvó de una tragedia

"Me quedé sin frenos. Al arrancarse la puerta salí despedida como un resorte" , relató Nora. Es que el Renault 4 chocó contra un colectivo de la empresa Tamse y como no tenía puesto el cinturón de seguridad -según admitió ella misma porque iba a la casa de su hermana que queda a dos cuadras- terminó despedida del vehículo.

“ Me salvé casi sola . Un chico me dio la mano y me paré. Justo atrás venía el 107, me revisaron y llamaron a otra ambulancia porque eran rescatistas. La otra unidad llegó y me hizo la orden para ir a la clínica a hacerme los estudios”, contó la automovilista sobre la ayuda que recibió tras el accidente.

Producto del impacto, Nora solo sufrió un traumatismo de cráneo leve. “Me hicieron una radiografía de la mano y otra de la cabeza y salió todo perfecto. Paro lo que pasé estoy re bien”, expresó la mujer.

Por último, reveló lo que sintió en el momento del choque. “Ni siquiera pensé me podía morir. Si no fuera porque cuando el chico me levantó estaba el 107, ahí yo me iba a venir sola para mi casa. Tuve mucha suerte”, expresó Nora.

Enzo Francescoli protagonizó un fuerte accidente automovilístico con una moto

Enzo Francescoli, ídolo y director deportivo de River Plate, protagonizó un accidente de tránsito este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, que tuvo lugar sobre la Avenida del Libertador frente al predio de la ex ESMA, involucró al exfutbolista uruguayo y a un motociclista. Afortunadamente, el choque no fue de gravedad y no se reportaron heridos.

El episodio ocurrió en un contexto particular, ya que en las inmediaciones se estaba llevando a cabo una clase pública en el marco de las tomas universitarias en defensa de la educación pública. Algunos de los alumnos presentes fueron testigos del accidente y, al percatarse de que Francescoli era uno de los implicados, comenzaron a alentarlo, aplaudirlo y cantar en su honor. La curiosa escena contrastó con la seriedad del momento, convirtiendo una situación tensa en un acto de ovación hacia uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.

Este país es increíble eh

Choco una moto y en un auto, el que baja del auto es el mismísimo Enzo Francescoli



— 9/12 (@lauti_rioss) October 16, 2024

De acuerdo a lo informado, Francescoli no sufrió lesiones y rápidamente se acercó a asistir al motociclista. Tras el choque, ambos intercambiaron los datos de contacto y cumplieron con el protocolo habitual para este tipo de incidentes. Un oficial de tránsito intervino para mediar en la situación y garantizar que se siguieran los procedimientos necesarios.

El hecho llamó la atención en las redes sociales, donde algunos usuarios que presenciaron el accidente compartieron la noticia con fotos y videos. “Mientras hacíamos una clase abierta en defensa de la educación pública en la sede de la Ex ESMA, chocó el mismísimo Enzo Francescoli”, relató un usuario identificado como @DinoDinamico en la red social X.

Otro testigo, @FacuLoterOK, comentó: “Un amigo estaba en Avenida Libertador y escuchó un choque, un auto y una moto. Se baja el de la moto, y el del auto era Enzo Francescoli”. A su vez, @mailenamancay publicó un video y expresó en tono jocoso: “Cómo vas a chocar en frente de todos los periodistas deportivos, Enzo Francescoli”.