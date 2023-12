Video: un adolescente se resistió a un robo y el delincuente le disparó

Un adolescente fue víctima de un violento robo en el partido bonaerense de González Catán, cuando un delincuente lo interceptó y con un arma le sacó la mochila y el celular. Sin embargo, no contaba con que el chico intentará recuperar sus cosas, por lo que, ante la sorpresa, lo golpeó y le disparó en tres ocasiones.

Pese a que en primera instancia, la víctima no opuso resistencia y accedió a entregar el celular y la mochila, mientras el delincuente lo apuntaba con el arma, la víctima trató de alejarse, levantó ambas manos, en actitud sumisa y, acto seguido, simuló que no miraba al delincuente.

Sin embargo, en el que el ladrón dejó de mirar al adolescente y guardó el arma en su cintura y estaba a punto de volver a agarrar su bicicleta, la víctima se abalanzó sobre el delincuente y ambos cayeron pesadamente sobre el asfalto. Pero para mala fortuna de la víctima, el ladrón logró sacar el arma y comenzó a golpearlo reiteradamente con el cañón y la culata.

Por su parte, cuando el joven fue a levantarse se enredó con la bicicleta y eso le dio oportunidad al ladrón de volver a tomar distancia. Pero en su impunidad, el delincuente realizó un disparo al aire y luego apuntó directamente hacia el adolescente, sobre quien efectuó tres detonaciones más.

No obstante, la víctima continuó en su intento de recuperar las pertenencias que le había robado y, en esa disputa, recibió más golpes en la cabeza y la espalda. Además, el ladrón realizó disparos que no impactaron en las zonas vitales. Ante esto, el adolescente no puede seguir con su enfrentamiento, entonces el ladrón pudo irse corriendo.

Voceros policiales señalaron que el adolescente recibió tres impactos de bala en pelvis, pierna izquierda y antebrazo.