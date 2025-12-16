Vientos de más de 90 km/h y fuertes lluvias: hay alerta amarilla del SMN

El organismo advirtió sobre el impacto que tendrán las precipitaciones y las intensas ráfagas en las próximas horas.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel amarillo en varias provincias.

Ya entrando en la segunda quincena del mes de diciembre, la inestabilidad climática sigue siendo una constante en varias provincias argentinas. En las últimas horas se emitieron dos alertas por fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas de nivel amarillo por intensas lluvias y fuertes vientos que tendrán lugar este martes 16.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes para esta jornada.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h”, destacó. La alerta afectará el sur de las provincias de Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Alerta amarilla por intensas lluvias

Asimismo, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por intensas lluvias. “El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, precisaron.

Esta alerta de nivel amarillo afectará a la provincia de Tierra del Fuego durante este martes.

mapa_alertas (20)

Ante este panorama, el SMN brindó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes.

Se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan volarse, mantenerse informado por los canales oficiales y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Se extiende la alerta por intensos vientos

El SMN ya emitió también dos alertas amarillas para mañana miércoles 17 de diciembre, donde seguirán presentes los fuertes vientos en varias provincias del país.

Según publicó el organismo en la su web, rigen alertas por vientos en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, San Luis y La Rioja.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h", advirtieron.

mapa_alertas (21)

Cómo estará el clima los próximos días en Neuquén

Para este martes 16, se espera que las temperaturas vuelvan, paulatinamente, a rangos normales para la época. El cielo comenzará mayormente despejado y el viento será leve durante toda la jornada. La temperatura llegará a 28°C de máxima y descenderá a 14°C por la noche. El cielo comenzará mayormente despejado y se cubrirá completamente sobre el final del día.

El miércoles 17, la AIC informó que se espera "sol radiante" durante el día. La temperatura volverá a rangos calurosos pasando los 30°C de máxima. Por la noche, se nublará levemente. La mínima será de 12°C. Para esta jornada se espera la vuelta del viento, con ráfagas de hasta 65 km/h.

Clima en Neuquen.jpg

Y para el jueves 18, el cielo comenzará mayormente despejado y se irá cubriendo conforme avance el día. El viento irá en aumento. Sobre la noche, las ráfagas llegarán a 56 km/h. Las temperaturas máximas se ubicarán en los 32°C, mientras que las mínimas llegarán hasta 13°C.