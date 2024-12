Violento asalto a mano armada al hijo de un líder de la Uocra: su contundente amenaza

El dirigente de la Uocra en La Plata , Iván Tobar, denunció públicamente que su hijo de 14 años fue víctima de un violento asalto a mano armada. A través de un video difundido en redes sociales, el sindicalista expresó su indignación y lanzó una advertencia a los delincuentes : “Espero mañana el llamado con un pedido de disculpas, si no, cacería de brujas”.

En el video, grabado desde un auto junto a su hijo, el dirigente gremial expresó con evidente enojo: “No es lo que le robaron, doy todo lo que tengo para saber quiénes fueron. Una Tornado línea nueva, negro con rojo, un gordito y uno pelado. Le robaron a un nene de catorce años. Doy todo lo que no tengo... a la familia se la respeta”.

dirigente de la UOCRA (1).jpg

Horas después, más calmado, Tobar volvió a grabar un segundo video en el que se dirigió directamente a los delincuentes que asaltaron a su hijo.

“Le robaste a un nene de 14 años, le pusiste un fierro en la cabeza. Hay cosas que no van. Vale todo, pero hay cosas que no valen”, señaló con firmeza.

El dirigente gremial exigió que los responsables se comuniquen para pedir disculpas y devolver las pertenencias robadas. “Seguramente estarás de joda todavía. Mañana espero tu llamada o un mensaje pidiendo disculpas y listo. Si tenés el bolsito y todo lo demás que le robaste con la máquina de cortar el pelo... Ahí está el documento donde dice Kevin Tobar. Te espero el llamado mañana con un pedido de disculpas y la mejor, si no cacería de brujas. A no quejarse, a no mariconear después”, advirtió.

El líder de la Uocra concluyó sus declaraciones reiterando que no se trata de los objetos robados, sino del respeto hacia su familia. “A la familia se la respeta. Estas cosas no se pueden tolerar. Espero que reflexionen y actúen en consecuencia”, finalizó.

Robo al hijo de un dirigente de la UOCRA

El relato de Kevin, el menor afectado

En un tramo de la grabación, Kevin Tobar, hijo del sindicalista, aún conmocionado, también tomó la palabra y compartió sus sensaciones tras el violento episodio. “Me tocó un día. Le pudo haber tocado a cualquiera. Vamos a dar todo para que podamos encontrar a esos ratas, que parece que no tienen hermanitos, hijos... La verdad que gente así no vale la pena”, manifestó el menor con seriedad.

El joven no sufrió lesiones físicas, pero el impacto emocional del hecho fue evidente tanto en él como en su familia. Iván Tobar, conocido por su rol como referente gremial de la Uocra, no ocultó su enojo y dejó en claro que no descansará hasta dar con los responsables.

Las declaraciones de Tobar generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su apoyo al dirigente por la situación que vivió su hijo, mientras que otros cuestionaron el tono de las amenazas lanzadas por el gremialista.