Violento incidente en un country: un hombre destrozó el parabrisas de un auto con un palo de golf

El incidente quedó registrado tanto por las cámaras de seguridad del country como por el celular de la víctima, quien compartió el video en redes sociales. En su publicación, el damnificado expresó su frustración: “La policía no hace nada porque dice que no lo pueden ubicar”.

Además, explicó que, si bien el auto estaba mal estacionado, el ataque fue desmedido: “Asumo la responsabilidad, pero la camioneta podía pasar. No podés agarrar un palo y romper un auto de esa manera”.

Relato salvaje en un barrio privado de Pilar: Un hombre atacó y destruyó un auto con un palo de golf porque habían estacionado en la puerta de su casa



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/gd0Ag8TgyG — C5N (@C5N) December 22, 2024

El historial del agresor

Según el relato del propietario del Mercedes Benz, el agresor no vive en el country, sino que es familiar de un residente. Además, indicó que el hombre ya había protagonizado otros conflictos en el barrio: “Es conocido como ‘El loco de la perra’ porque anda siempre con su mascota y ya tuvo problemas antes”.

La víctima también señaló que pidió a las autoridades del consorcio que el agresor no sea autorizado a ingresar nuevamente al barrio cerrado. Sin embargo, destacó que decidió no presentar una denuncia formal por temor a represalias: “No quiero más lío. El seguro me pagó el parabrisas, pero no quiero que mañana me dañen el auto”.

Acciones del consorcio y medidas preventivas

El caso será tratado en una próxima reunión de consorcio, donde la víctima solicitará que el agresor no pueda ingresar nuevamente al barrio. Por otro lado, las autoridades del country afirmaron que proporcionaron las imágenes de las cámaras de seguridad, pero no brindaron información personal del visitante, amparándose en su condición de invitado.

Este incidente reabre el debate sobre la convivencia en barrios cerrados y la necesidad de reforzar las normativas internas para evitar que situaciones similares se repitan.