"Volver al servicio militar obligatorio", la propuesta de Sergio Berni

El Servicio Militar Obligatorio, que actualmente no está habilitado en Argentina. Desde La Libertad Avanza proponen su regreso, y ahora se suma Sergio Berni.

El Senador provincial Sergio Berni afirmó en las últimas horas estar "convencido" del regreso del servicio militar obligatorio , luego de que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmara el regreso del Servicio cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian.

"Estoy convencido que la Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio. Tiene que ser profesional donde cada uno de los soldados aprenda a defender los valores de la patria y a defender a la ciudadanía" , expresó el ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque no es militar ni obligatorio, el Servicio Cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian es un programa que ya había implementado en el 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y que Bullrich anunció este martes, a través de su cuenta de X. Se llevará a cabo -en principio- en once ciudades del país.

Sergio Berni

"Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales", manifestó Bullrich en sus redes sociales, compartiendo además un video en el que está junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cómo es el servicio cívico que propuso Patricia Bullrich

El Servicio Cívico se desarrollará en 11 ciudades del país y tiene como foco principal a los jóvenes que no cuentan con un empleo ni con estudios formales. El programa se plantea como una alternativa para aquellos que enfrentan barreras económicas o educativas, ofreciendo oportunidades de capacitación gratuita. Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, explicó que el programa busca ayudar a quienes no tienen formación profesional y carecen de antecedentes laborales.

El programa será implementado por la Gendarmería Nacional y contará con el apoyo del Ministerio de Capital Humano, que proporcionará herramientas educativas y laborales. Según lo indicado por Bullrich, se brindará a los jóvenes una formación que no solo incluirá la disciplina y el respeto, sino también la posibilidad de acceder a estudios o empleos. La capacitación culminará con la entrega de certificaciones que permitirán a los participantes ingresar al mercado laboral o retomar sus estudios.

patricia bullrich gendarmeria Patricia Bullrich, junto a gendarmes. Propuso el retorno del servicio cívico, aunque no es militar ni obligatorio.

Por su parte, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, destacó que la iniciativa ofrecerá talleres de formación que podrán traducirse en oportunidades laborales o educativas. Además, mencionó que el programa contará con el apoyo de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, que se encargará de convocar a los jóvenes según su proximidad a las sedes de los ministerios involucrados.

El Servicio Cívico no será obligatorio, sino que se presentará como una opción para los jóvenes que se encuentren en situación de exclusión. El programa también prevé una evaluación de los perfiles de los participantes al finalizar el proceso, con el fin de orientarlos hacia alternativas educativas o laborales que les permitan construir un futuro con mayores oportunidades.