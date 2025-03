Youtuber fue a las Islas Malvinas a dejar la camiseta de Maradona en el Mundial del '86: "No todo fue en vano"

Youtuber Planeta Juan en las Islas Malvinas (1).jpg

El 2025 lo abrió comenzando un recorrido por la Argentina natal de su padre, para conocer no solo el lado turístico, sino también la contracara, la realidad de los habitantes. Fue en ese momento que decidió también ir a las Islas Malvinas, pero se encontró con el contratiempo de que no podía ir desde ningún aeropuerto nacional. Ante esto, se informó de que el único vuelo desde el continente a las islas salía desde Chile, por lo que no lo dudo, hizo sus maletas y cruzó la cordillera de los Andes.

Su primera parada fue Punta Arenas, conocida como "la Antártida chilena". "Sale un vuelo una vez a la semana", explicó Juan, tras lo que se puso la camiseta que uso la Selección Argentina en el Mundial de México de 1986, precisamente la del 10, la de Diego Maradona.

Y con esta cubierta por varias capas de abrigo, dado las bajas temperaturas, tomó el avión, y partió a las Islas Malvinas, donde lo primero que leyó al pisar su suelo fue que estaban prohibidos todos los símbolos patrios de Argentina, de desobedecer esta orden, "será castigado con cárcel". A lo que se sumó que a medida que caminaba sus calles encontraba carteles donde los pobladores realzaban a la corona británica. "Para la Nación Argentina y su gente, serán bienvenidos en nuestro país cuando dejen de pelear por esta tierra y reconozcan nuestro derecho a ella", dice uno de los carteles que pueden encontrarse en la calle principal.

Youtuber Planeta Juan en las Islas Malvinas (3).jpg

Recorrido por la guerra de 1982

Pese a las advertencias, Juan quería llegar a todo lo que hubiera quedado de los soldados argentinos en las Islas Malvinas. Fue así como tras recorrer varios kilómetros encontró los restos de un camión del Ejército Argentino. "¿Cómo me doy cuenta de eso?", consultó. "Pues porque aunque la pintura esté desgastada, se ve como tenía pintada la bandera argentina y es que además el timón (volante) los delata: está al lado izquierdo", explicó. Esto se debe a que en las islas se conduce por el lado derecho, como en Inglaterra.

El youtuber se sentó en el vehículo y mientras realizaba un recorrido por la historia del conflicto bélico que se cobró tantas vidas argentinas, se preparó unos mates y los tomó allí, mientras escuchaba a Fito Páez.

"Un matecito de respeto por la gente que aquí perdió la vida, por las almas que nunca abandonaron estas islas. Cuarenta años más tarde seguimos recordando su historia", mencionó Juan mientras tomaba mates.

Youtuber Planeta Juan en las Islas Malvinas (2).jpg

El cementerio de los soldados argentinos

Juan continuó su viaje y la segunda parada fue el Cementerio de Darwin. Allí recorrió las tumbas de los jóvenes soldados, leyendo en voz alta sus nombres. "Pasaron casi 17 años de la guerra a la autorización de poder hacer este cementerio", contó en el video que ya lleva más 258 mil vistas en YouTube.

"Esto es todo lo que queda de Argentina en la Isla", observó mientras observaba las ofrendas dejadas en el campo santo.

"Cuatro años pasaron de la guerra, Argentina tendría un triunfo, un triunfo que fue televisado y visto por todos los argentinos, si no también por el mundo entero. Cuatro años más tarde Argentina se declara campeón de la copa del mundo del 86. Ese partido se jugó con esta misma camiseta que tengo yo entre mis manos", relató levantando la histórica casaca azul.

"Los soldados, jóvenes, adolescentes, aquí sepultados, no tuvieron la oportunidad de ver esos goles hasta el día de hoy", señaló al tiempo que le ponía la camiseta a las distintas cruces y les ponía un video con los goles en el celular.

Diego camiseta Malvinas.mp4

Juan relató: "En ese Mundial de Futbol, se encontraría Argentina con Inglaterra. Y Argentina le ganó a Inglaterra con dos deliciosos goles de Maradona. Uno que se considera hasta la fecha el mejor gol de la historia de todos los mundiales y el otro, la famosa mano de Dios. Años después, Maradona dijo que la mano de Dios se la hizo a los ingleses como venganza por haberse tomado las Malvinas".

Mientras leía los nombres de los soldados argentinos caídos en las Islas Malvinas, el youtuber les aseguró: "No todo fue en vano. Ha habido llanto, ha habido lágrimas, pero también ha habido algunas victorias y algunas alegrías".

Juan, al lado de la gran cruz, clavó el pequeño mástil que llevó con él a las Islas Malvinas y colocó la bandera argentina. "Por fin puedo sacarla de mi bolsillo para dejarla en un lugar que seguramente será apreciada en este territorio", analizó.

Youtuber Planeta Juan en las Islas Malvinas (4).jpg

Por último, el youtuber recalcó que su accionar fue con el mayor de los respetos y reflexionó sobre la importancia de que las familias argentinas puedan rendir homenaje a sus muertos. "En nombre del dolor de un pueblo que considero hermano. Porque lo que no saben los británicos es que Argentina no es nomas el país que queda a la orilla de este mar. Argentina somos todos los que hablamos español de Mexico pa' abajo, que esa es la hermandad que tenemos en este continente. Somos muchos y entre todos nos sentimos como hermanos. Su historia ha sido escuchada, hermanos", concluyó.