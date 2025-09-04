YPF ya empezó a vender sus mamelucos: cuánto salen y dónde conseguirlos

El tradicional mameluco que se usa en los yacimientos se volvió una insólita moda desde que Javier Milei lo usó en su visita a Vaca Muerta, pero reveló que lo utilizaba en la Quinta de Olivos.

Se trata del mameluco con el logo de YPF, que ya está disponible para el público general.

La comercialización forma parte de esa explosión de comunicación y marketing que lleva adelante el propio presidente y CEO de la operadora, Horacio Marín.

Desde esta primera semana de septiembre ya se puede conseguir en algunas estaciones de servicio de la red un mameluco similar al que utilizó el presidente en un escenario de protocolos de seguridad y a diario en la Quinta de Olivos.

Las primeras estaciones de servicio de la red de 1.680 puntos de venta ya comercializan un modelo de mameluco similar al que popularizó el presidente. Y se aclaró que los mamelucos no son de la versión industrial, ya que su tecnología de protección implica un alto costo de producción.

En cuanto al costo, la prenda se vende a un precio que supera los $100.000,un valor que en breve se prometió sería revisado en busca de un precio menor, indicó iProfesional.

Qué dijo Javier Milei sobre los mamelucos de YPF

En una reciente entrevista en el canal de streaming Neura, el presidente Javier Milei reveló: “¿Sabés como estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín (Horacio), los de YPF”.

"Esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé a Horacio y le dije: 'Vos me hiciste el tipo más feliz del mundo'… Me dice: '¿Por la plata que está ganando YPF?'… 'No, por los mamelucos'", dijo el Presidente.

Incluso, Milei había revelado que se viste con un mameluco de YPF cuando está en la residencia de Olivos, porque le permite jugar con sus perros y hacer "salvajadas".

El éxito de las tiendas Full YPF

Marín destacó que las tiendas Full superaron en ventas a la principal cadena de hamburguesas del país un mes antes de lo previsto. En el último mes, además, se vendieron 3,1 millones de cafés, lo que representa más de dos tercios del mercado nacional.

Además, Marín contó que la rentabilidad de las tiendas se duplicó desde principios del 2024 y aseguró que buscarán cuadruplicarla para mediados del próximo año.

Entre enero y julio de 2025, YPF FULL registró un crecimiento del casi 15% en sus ventas de café frente al mismo período del año anterior, consolidándose como el favorito de los argentinos.

En esos siete meses, se vendieron 20.002.308 cafés, con un promedio diario de 97.700 unidades.

Al llegar a la conducción de YPF, según informó +e, Marín revisó la rentabilidad de las Full y encontró margen de mejora. “Nosotros duplicamos las ganancias en un año. Y lo que tenemos como objetivo es cuadruplicar las ganancias para mediados del año que viene”, subrayó.

Una de las primeras decisiones fue reducir la cantidad de productos, priorizando los más rentables y sumando opciones regionales. Antes, la venta de alfajores estaba prácticamente concentrada en una sola marca. Ahora, la idea es diversificar con productos que representen a cada provincia, según informó +e.

“Desde YPF trabajamos con una mirada integral que combina datos, creatividad y conocimiento del negocio para diseñar propuestas diferenciales, fortalecer la marca y acompañar el crecimiento de toda nuestra red”, destacó Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales.