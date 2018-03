Una de los secretos que más impactó en la audiencia fue el curioso pedido que le hizo al futbolista de 32 años con el que convive en Francia. "Me gusta que Rami me cocine vestido de doncella sexy", contó la infartante rubia y explicó que la idea apareció una vez empezada la relación.

"El disfraz una vez fue mi novio. Es fantástico. Lo quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro", dijo entre risas. "Vivo mi sueño. Hay que ser muy valiente y disfrutar de las cosas", añadió.

A su vez, la ex chica Baywatch, confesó que en la intimidad llama "Yogurín" a Adil Rami y que le gustaría volver a pasar por el altar. "Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar la vida", insistió.

Anderson, quien estuvo casada en el pasado con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon,

fue sorprendida por los paparazzi saliendo con Adil de un conocido restaurante de Francia en junio del año pasado. Luego se alojaron durante el fin de semana en un lujoso hotel en Mónaco.