A horas de las PASO, la conductora de Pamela a la Tarde confesó a qué candidato votará. Primero David reveló que la pasó “muy mal” con los medios afines al kirchnerismo porque la tildaron de homofóbica y racista. Luego sin tener muchas dudas contó quién es su candidato: “Creo que voy a votar a José Luis Espert y después no sé a quién. María Eugenia Vidal me encanta, pero no voto en provincia y no me pasa lo mismo con todo el equipo”, el contó Pamela a Clarín.