El ex funcionario kirchnerista habló de diferentes temáticas, desde las políticas que el gobierno de Cristina Fernández no llevó adelante y su detención el año pasado hasta su presente sentimental, en pareja con la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, con quien fue padre de los mellizos Simón y León.

“Volvió Pamela, que se cansó de hablar mal de Amado Boudou, pero cuando lo tuvo de frente ya no cacareo más!!!”, “‘GRAN DEBUT’??? Son una vergüenza de verdad”, “Es lo “mejor” que pudieron citar para iniciar temporada??? Boudou???”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

La gran perdedora

La primera emisión promedió los 3 puntos de rating, superada por El diario de Mariana (El Trece), líder de la franja con picos de 6,4 puntos; y Todas las tardes (Canal Nueve), que por momentos se ubicó por encima del ciclo de América con mediciones de 3,7 puntos.