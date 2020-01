Pamela no tiene decidido su futuro en la pantalla

Algunos meses atrás, Pamela David anunció su retirada del programa de América, Pamela a la Tarde, el cual condujo durante tres años. Sin embargo, la conductora aún no tiene definido cuál será su futuro laboral. “Terminamos todos bien, que era lo que más me preocupaba porque mi decisión involucró a un equipo entero. Pero todos entendieron”, comenzó explicando David. Y luego dio detalles sobé qué le pasaba con su ciclo: “Lo que me estaba pasando en Pamela a la tarde es que no teníamos mucho tiempo (para tratar cada tema) al ser un magazine, y lo que ahora no quiero es correr. Se termina el tercer año de este formato y si me preguntás qué quiero hacer, no lo sé. De verdad que no sé y todavía no tengo ninguna propuesta. Pero sí sé que esto no lo quería seguir haciendo”.