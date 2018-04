“Avancen al círculo los que se agarraron a las piñas o de los pelos”, lanzó Andy Kusnetzoff al grupo que tenía a Amalia Granata, Fede Bal y Roberto Navarro, entre otros. Entre risas, Pampita dio unos pasos y sin mencionar el nombre de Macedo, dejó entrever el escandaloso episodio: “Dejémoslo en el mito. Nunca se aclaró, pero bueno acá estoy en el círculo, para que vean”, aseguró, con una sonrisa.

“¿Ligó más de lo que ligaste vos?”, indagó el conductor, sobre el conflicto que se desató en el verano de 2010 en una discoteca de Punta del Este durante una fiesta organizada por Shakira. “Habría que preguntarle a las otras personas, yo prefiero no hablar del tema”, cerró Carolina. Años atrás, Guillermo Coppola, uno de los invitados de aquella noche, fue concluyente sobre la polémica disputa: "Pampita ganó por knock out".

El conflicto entre Pampita y Macedo se habría originado por un mensaje de texto que la actual esposa de Juan Manuel Urtubey le habría mandando a Vicuña. "Que tengamos otra feliz noche buena", le habría escrito por las Fiestas. Todo terminó en una escandalosa pelea en una fiesta VIP, con invitados como Susana Giménez y Valeria Mazza, y derivó en una denuncia policial de Macedo, que luego no ratifió. "No soy una persona violenta, no soy agresiva. Además, estábamos en un país que no era el nuestro. Si yo hubiese devuelto una piña, no podría haber hecho una denuncia", había dicho por aquellos años la actriz. "¡Tres veces me vinieron a buscar para ampliar la denuncia! Pero no quiero formar parte de esto. Ya fue todo demasiado violento. ¿Para qué seguir?", se lamentó aquel verano.

