Pampita pasó por Cortá por Lozano y hubo tensión al aire

Bravo cruce

Durante la entrevista, Lozano le consultó cuál había sido su peor momento y la devenida conductora hizo foco en cuestiones de amor: “Cuando estás mal del corazón se te nota en la cara, no lo podés disimular. En 18 años he atravesado varias roturas de corazón y no te queda otra que mostrarte como sos. Yo sufrí por amor, pero también he sido muy feliz y muy amada. Tengo más recuerdos buenos que malos. Tuve pocas parejas, duré muchos años con todas y me parece que fui muy amada”.

Luego, se refirió a Benjamín Vicuña y dijo que siempre quedaba “bien” con sus ex. Eso le dio pie a Verónica para una insólita pregunta: “¿Te imaginás cuidando a la bebita?”, disparó, haciendo referencia a la hija que tuvo el chileno con la China Suárez. Y Carolina respondió sorprendida: “¿Vos decís?”. Con astucia, Lozano agregó: “Hay parejas muy modernas. Tengo una amiga que le deja la nena al otro. Yo no me vería, pero no sé”. Sin dejarla pasar, la modelo respondió con altura: “Más allá de ese caso en particular, me parece que a los chicos hay que cuidarles la inocencia. Los problemas de los grandes no tienen nada que ver con los problemas de los chicos. Soy muy respetuosa de mis hijos y muy respetuosa de todo lo que tenga que ver con ellos. Siempre voy a tener la mejor voluntad”.