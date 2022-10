Pampita contó la verdad de cómo hizo para quedar embarazada de Ana

Hace más de un año que nació Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán . El proceso para llegar a ser madre a los 42 años no fue nada fácil para la modelo, quien no temió a la hora de contar cómo la pasó en esos tiempos.

Si bien Pampita ya era madre de 4 hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio , su deseo era tener una niña junto a Roberto García Moritán . Para lograr llegar a eso se sometió a una tratamiento de fertilidad en el cual no la pasó del todo bien.

Pampita junto a su familia.jpg

"Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones", reveló Pampita sacando a la luz las distintas dificultades por las que debió pasar.

Para su fortuna, sintió que le tocó realizarlo en el momento ideal: "Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... Así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa".

Además, explicó que la intención era mostrar todo desde el principio, aunque la pandemia terminó complicando esto. "Íbamos a filmar el proceso, pero tuvimos que hacerlo por teléfono. Incluso, si no funcionaba, yo quería que la gente sepa que esa era nuestra decisión", reveló Pampita.

Anita García Moritán cumplió un año.webp

Pese a no haberla pasado bien en distintos tramos, hoy en día, se alegra por cómo se dieron las cosas. "Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo", finalizó contenta la modelo.

Para la fortuna de Pampita y Roberto García Moritán, el tratamiento hormonal surtió efecto y hoy en día pueden disfrutar de su hija Anita, quien los acompaña desde el 22 de julio del 2021. Es por eso que valió la pena el esfuerzo de la modelo teniendo en cuenta los resultados finales.