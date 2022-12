Pampita contó los secretos del cara a cara de la China Suárez y Zaira Nara

El hecho de que la China Suárez haya tenido un amorío con Mauro Icardi , ahora ex pero en aquel entonces actual de Wanda , provocó el enojo de toda la familia Nara . Tras aquellos hechos, ahora volvieron a cruzarse por primera vez en un momento incómodo.

Pampita habló sobre Zaira Nara y la China Suárez.mp4

El encuentro se dio en Galerías Pacífico, un centro comercial ubicado en el corazón porteño. Allí, una reconocida marca convocó a distintas figuras para presentar un nuevo producto. Entre ellas se encontraban Zaira Nara, la China Suárez y Pampita.

Si bien Zaira y la China no se proclamaron al respecto y esquivaron las cámaras para no tocar el tema, quien sí se encargó de dar su punto de vista respecto a cómo se dio el encuentro incómodo entre ellas fue Pampita.

Es que desde Intrusos se le acercaron a consultar para ver cómo había visto el tema bien desde adentro. “Zaira se fue, algunos dicen que lo hizo para no cruzarse con la China, ¿hablaste de eso con Zaira?”, le lanzó el periodista tratando de averiguar qué pasó.

la China Suárez junto a Zaira Nara.webp

Sin embargo, Pampita se encargó de ponerle paños fríos a la situación para que el fuego no se extienda aún más: “No especulen tanto siempre, a veces las cosas son mucho más simples de lo que ustedes piensan”.

Ante esta declaración de Pampita, se puede dejar entrever que las cosas entre ellas no están tan mal como dejaron entrever. Además, la salida de Zaira Nara habría sido por temas personales y no por no querer compartir tiempo con la China Suárez.