Cuál es la comida favorita de Pampita para estar siempre en forma

Pero Pampita tiene una debilidad que no ha podido superar hasta el momento y se trata de la cocina. Lo culinario, la comida casera y las preparaciones elaboradas no son para nada lo suyo y lo dejó en claro en uno de los capítulos de su reality “Siendo Pampita”, que se puede ver a través de la plataforma de Paramount, cuando intentó amasar unas pizzas junto a sus hijos, su marido, García Moritán, y los hijos de él.

En aquel episodio la cocina se salió de control y debieron recurrir a un experto pizzero para resolver la cena de la familia. Más allá de la divertida experiencia gourmet, la modelo confesó que la cocina no es para ella.

Sin embargo, pese a reconocer su falta de talento en la cocina, también reveló en múltiples ocasiones que ama la comida. Y si bien mantiene una alimentación balanceada y saludable, en diferentes entrevistas contó que se da todos los gustos.

Y fue en una vieja entrevista donde contó el secreto acerca de cómo mantiene su figura. Le consultaron cómo hace para mantenerse en forma y contó que combina una buena alimentación con ejercicios diarios y una rutina de compromisos muy exigida.

“Estoy en movimiento todo el tiempo y hago seis comidas al día. Como sano, no me tienta la comida chatarra y no tengo prohibidos. Como de todo. Si le preguntás a algún amigo mío te dice: ‘¡No sabés lo que come esta mujer’! Yo creo que la clave para por ahí”, aseguró honesta la modelo.

Pero, así como opta por darse todos los gustos sin caer en las tentaciones, Pampita tiene preferencias por un tipo de comidas por sobre otra. Su comida favorita son las pastas en general y los fideos en particular.