El look que eligió Zaira Nara para ver a la Selección Argentina en el Mundial

“Cuando uno elige un amigo, elige sumar a alguien a su familia; o sea se puede decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen”, aseguró la modelo.

Además, Zaira habló del futuro del matrimonio de su hermana, Wanda Nara, y Mauro Icardi.

La propia modelo puso en duda todos estos idas y vueltas y admitió que ya a Mauro y Wanda “no les cree nada”.

"Te juro que no les creo", contó Zaira en diálogo con LAM, y al ser consultada sobre si había una reconciliación entre Wanda y Mauro agregó: "No tengo ni idea. Supongo que sí".

"Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan", agregó Zaira, que tampoco quiso opinar sobre si presentía que Mauro y Wanda iban a tener un final feliz juntos: "La intuición perdí. Tengo muerto mi sexto sentido, se estroló".

"Como hermana le aconsejo que no me hable más de su vida privada. Le digo que no me cuente más nada porque no quiero recibir más información", cerró Zaira Nara.