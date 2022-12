Zaira Nara plantó bandera y les hizo un pedido a Mauro Icardi y Wanda

El notero sacó el tema cuando le consultó a la morocha “Hablemos de la novela turca capítulo 5127. Ya es mucho”. Allí, la modelo le contestó: “Por Dios, ¿no? Igual siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad”.

El periodista quería indagar en esa cuestión y profundizó: “Vimos un viaje a Maldivas de Wanda con Mauro”. A eso, la ex de Diego Forlán respondió: “¡Qué lindo lugar! Aparte lo peor de todo es que me querían llevar a mí, ¿qué iba a hacer yo ahí, sostener la vela?”.

“¿Ese viajecito de amor se pudo sostener ahora a la distancia? ¿Wanda está con Mauro?”, insistió el notero, mientras que Zaira se mantuvo en su posición y no quiso revelar ninguna información al respecto: “No tengo ni idea, supongo que sí”.

Tras una acotación nuevamente insistente del periodista, la hermana menor fue clara con su pedido: “Yo no tengo ni idea, no me pregunten más nada chicos. No sé nada de verdad, porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan”.

“Que no me hable más de vida privada, le dije no me cuente más nada, no quiero recibir información”, cerró así la ex pareja del polista Von Plessen.