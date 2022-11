Las vacaciones all inclusive de solteras de Paula Chaves y Mery del Cerro

Paucla Merry 2.jpg

“Con Zaira está todo más que bien. Estuvimos en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. O sea, mi hija es su ahijada. Somos como familia”, aseguró Paula Chaves cuando le preguntaron por el tema.

Zaira Nara fue el mismo lado: “Mirá, para mí la amistad… No sé. Cuando uno elige un amigo, elige sumar a alguien a su familia”. Luego agregó: “Se pueden decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen y eso es lo importante”.

Y hasta la propia Mery del Cerro se tuvo que meter luego que le preguntaran varias veces por esto: “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así. Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”.

Lo cierto es que a pesar de las desmentidas, este fin de semana Paula Chaves y Mery del Cerro decidieron hacer un viaje las dos juntas con sus respectivos hijos, sin que Zaira estuviera invitada.

Las amigas estuvieron en el hotel en Imbassaí, una playa a sólo 87 kilómetros de Salvador de Bahía, en Brasil. La conductora y la influencer se mostraron súper relajadas disfrutando de tardes de spa, pileta y comodidades, y aunque un día se arruinó por la lluvia, la realidad es que ambas pasaron un gran momento junto a sus hijos, quiénes son amigos entre ellos.

Zaira mientras tanto, también se fue de viaje sola junto a sus hijos, pero el destino fue Mendoza. Distanciándose aún más de las que antes eran sus mejores amigas.